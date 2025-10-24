Ampoule individuelle E27
Apportez de la couleur à votre maison avec deux ampoules E27 intelligentes. Avec leurs 16 millions de couleurs, c'est la solution pour une ambiance parfaite en toute occasion. Connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller la commande et les fonctions d'éclairage intelligentes.
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Hue Bridge requis
- 1 x ampoules E27
- Éclairage blanc et coloré
- Variation de l'intensité lumineuse
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
62x110