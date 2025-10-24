Aide
Applique murale Liane

Avec ses lignes pures et son effet de lumière indirect, l'applique murale Liane Philips Hue White and Color Ambiance apporte une touche moderne à votre intérieur. Utilisez-la pour créer l'atmosphère parfaite, avec une nuance de lumière blanche ou la couleur que vous voulez.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • LED intégrée
  • White
  • Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
