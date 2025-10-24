Promotion
Applique murale Sana
Avec ses lignes pures et son effet de lumière indirect, l'applique murale Sana Philips Hue White and Color Ambiance apporte une touche moderne à votre intérieur. Utilisez-la pour créer l'atmosphère parfaite, avec une nuance de lumière blanche ou la couleur que vous voulez.
Le prix actuel est CHF 183.75, le prix d'origine est CHF 262.50
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- LED intégrée
- White
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Aluminium