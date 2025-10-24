Base LightStrip Plus V3
Ajoutez une bande LightStrip Plus à votre système Philips Hue et créez une ambiance immersive sous des bars, des meubles de rangement et derrière des systèmes pour spectacle. Les bandes LightStrip Plus sont flexibles : vous pouvez les plier, les couper et les étendre à votre guise.
Le prix actuel est CHF 89.95
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Hue Bridge requis
- 1 x 2 mètres lightstrip
- 1 bloc d'alimentation
- Éclairage blanc et coloré
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Silicone