Réglez les temporisateurs pour votre confort

Profitez de soirées plus longues à l'extérieur, finissez vos travaux de jardinage ou sortez les poubelles après le coucher du soleil. Faites en sorte que vos éclairages Hue Philips s'allument automatiquement selon des horaires prédéfinis ou en utilisant le programme de lever/coucher du soleil. Et bien sûr, vous pouvez également éteindre ou réduire l’intensité de vos lampes de la même manière. Vous n'aurez plus jamais à vérifier si vous avez laissé des lampes allumées.