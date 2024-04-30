Créez une maison intelligente qui répond à toutes vos commandes – il vous suffit de parler.
Philips Hue et l'Assistant Google
Assistant Google plus intelligent et plus lumineux
Tirez le meilleur parti de votre maison intelligente
Que vous allumiez les lampes ou que vous vous détendiez pour passer une bonne nuit de sommeil, Philips Hue et l'Assistant Google s'associent pour vous aider à créer une maison intelligente.
Commandez l'éclairage à l'aide de votre voix
Utilisez l'Assistant Google pour contrôler vos éclairages Philips Hue ou votre Hue sync box grâce à votre voix.
Endormez-vous plus facilement et réveillez-vous de manière naturelle
Utilisez les commandes Réveil et Coucher en douceur pour automatiser l'éclairage de votre chambre. Tamisez progressivement la lumière au moment du coucher ou configurez votre propre lever du soleil pour un réveil naturel.
Choisissez la méthode de configuration de votre système
Déverrouillez toutes les fonctions d'éclairage connecté à l'aide de Hue Bridge. L'espace n'est pas adapté pour un Hue Bridge ? Obtenez jusqu'à 10 lumières dans une pièce avec Bluetooth.
Obtenir Google Nest
Consultez le Google Store pour rechercher des appareils et des écrans compatibles avec l'Assistant Google, tels que Google Nest Mini, Google Nest Hub et Google Nest Hub Max.