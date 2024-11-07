Philips Hue + Spotify

Il s’agit d’une première : une intégration en profondeur de la musique et de l’éclairage qui permet d'entremêler lumière et son. Associez vos comptes Philips Hue et Spotify pour permettre à vos éclairages de réagir à n’importe quel titre de musique.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Plongez-vous dans la musique

Voyez votre musique prendre vie

Que vous vous détendiez au son d’une musique d’ambiance ou que vous laissiez libre cours à votre rockstar intérieure, votre musique devient une expérience que vous entendez, que vous voyez et que vous ressentez.

Configurer Philips Hue + Spotify

Vous n’avez besoin que de quelques éléments pour utiliser Philips Hue + Spotify : un pont Hue Bridge, des ampoules compatibles avec la couleur et un appareil audio.

Appareil mobile affichant l'écran de création de l'espace de loisirs dans l'application Hue

Créez votre espace

Vous aurez besoin d’ampoules compatibles avec la couleur regroupées au sein d’un espace de loisirs dans l’application Philips Hue. Vous n’avez pas encore d’espace de loisirs ? Vous pourrez le configurer lorsque vous associerez vos comptes.

Appareil mobile affichant l'écran de configuration Philips Hue + Spotify dans l'application Hue

Associez vos comptes

Dans l’application Philips Hue, ouvrez l’onglet Sync et suivez les instructions affichées à l’écran pour vous connecter à vos comptes Philips Hue et Spotify.

Appareil mobile affichant l'onglet Sync dans l'application Hue

Vivez les sons

Dans l’onglet Sync, appuyez sur Démarrer la synchronisation et lancez un titre ou une playlist sur n’importe quel appareil connecté à votre compte Spotify : un téléphone, une tablette ou même votre ordinateur.

Une symphonie de lumières et de sons

L’éclairage connecté Philips Hue et la musique Spotify sont en parfaite harmonie. Profitez au maximum de votre musique et changez la façon dont vous la vivez.

Une lampe connectée sur une table d'appoint avec un appareil mobile affichant l'onglet Sync dans l'application Hue

Intégration immersive

Philips Hue génère des scripts lumineux pour restituer le rythme de la musique - et avec Spotify, l’algorithme est encore plus perfectionné. Les scripts lumineux sont en parfaite adéquation avec chaque titre musical pour en traduire le genre, l’ambiance et le rythme.

Lampadaire connecté avec appareil mobile affichant la galerie de scénarios Hue dans l'application Hue

Choisissez la façon dont vous souhaitez effectuer la synchronisation

Personnalisez votre expérience en ajustant l’intensité, la luminosité et même la palette de couleurs de vos ampoules. Votre musique est personnelle, votre éclairage devrait donc l’être également. 

Enceinte connectée sur table de chevet

Utilisez n’importe quel appareil audio

Aucun système audio n’est trop petit pour Philips Hue + Spotify. Utilisez un système audio immersif complet ou détendez-vous avec un casque connecté à votre téléphone.

Explorer la synchronisation avec la musique
Bedroom being lit up by atmospheric smart lighting

Fonctionne avec des ampoules Philips Hue compatibles avec la couleur

Créez un espace de loisirs avec les éclairages connectés que vous aimez. Philips Hue + Spotify nécessite des ampoules White and Color Ambiance et un pont Hue Bridge. 

Découvrez la collection
Chambre avec lampes à poser connectées et projecteurs connectés avec un appareil mobile affichant l'onglet Sync dans l'application Hue

Accéder à Spotify

Philips Hue + Spotify fonctionne avec les comptes Spotify gratuits et payants. Créez un compte Spotify, téléchargez l’application pour téléphone ou pour ordinateur et profitez de l’immense collection de titres et de playlists. 

Aller sur Spotify
Collection d'ampoules Philips Hue, pont Hue Bridge et spot intelligent

Ampoules compatibles avec la couleur et pont Hue Bridge requis

Pour que vos éclairages réagissent à la musique, vous avez besoin d’ampoules intelligentes Philips Hue compatibles avec la couleur et d’un pont Hue Bridge. 

Découvrez le fonctionnement

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Questions et réponses

L’intégration avec Philips Hue + Spotify fonctionne-t-elle avec tous les produits Philips Hue ?

Quelle est la différence entre Philips Hue + Spotify et le mode Musique de la Philips Hue Play HDMI sync box ?

Quelle est la différence entre l’intégration Philips Hue + Spotify et les applications tierces ?

Quels types de comptes Spotify sont compatibles avec Philips Hue + Spotify ?

Puis-je utiliser Philips Hue + Spotify sans avoir de compte Spotify ?

Les utilisateurs ont-ils besoin d'un compte Spotify Premium pour connecter Philips Hue à Spotify dans l'application Philips Hue ?

Comment puis-je connecter Philips Hue à Spotify ?

Puis-je utiliser des assistants vocaux pour contrôler l’intégration Philips Hue + Spotify ?

De quelle version de l’application Hue ai-je besoin pour utiliser Philips Hue + Spotify ?

Collection d'ampoules Philips Hue, pont Hue Bridge et spot intelligent

Obtenir de l’aide

Nous nous ferons toujours un plaisir de vous aider ! Si vous avez besoin de plus d’assistance pour associer Philips Hue et Spotify, consultez d’autres questions et réponses ou contactez-nous.

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