Nouveaux systèmes de commande d'éclairage pour maison connectée Hue Bridge Pro et Philips Hue Bridge.

Accessoires d'éclairage connectés

Libérez tout le potentiel de votre éclairage connecté. Déclenchez vos lampes grâce au mouvement. Définissez un scénario d’une simple pression sur un bouton.
Les accessoires connectés ne rendent pas seulement les lampes connectées plus efficaces : ils facilitent la vie.

Gros plan de l'avant de Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Installation simple
Contrôle intelligent
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale
Gros plan de l'avant de Bouton intelligent

Bouton connecté

Bouton intelligent
Alimenté par batterie
45 mm
Conception mate
Fixation magnétique ou avec support
Gros plan de l'avant de Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue

Hue

Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue
S'installe derrière l'interrupteur existant
Sélection de scènes personnalisées
Contrôlez vos lampes Hue avec l’interrupteur existant
Hue Bridge requis
Gros plan de l'avant de Prise intelligente

Hue

Prise intelligente
Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Détecteur de mouvement Hue

Hue

Détecteur de mouvement Hue
Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez
Gros plan de l'avant de Détecteur extérieur

Hue

Détecteur extérieur
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Résistante aux intempéries
Automatisez votre éclairage
Gros plan de l'avant de Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

Hue

Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
Gros plan de l'avant de Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande
Gros plan de l'avant de Cordon de suspension blanc

Ampoule

Cordon de suspension blanc
Conçu pour les ampoules Lightguide
À utiliser avec les ampoules à filament G125 et ST72
Blanc
Gros plan de l'avant de Câble d’extension Play

Hue White and Color Ambiance

Câble d’extension Play
Câble de rallonge de 5 m
Compatible uniquement avec Hue Play
Noir
Gros plan de l'avant de Transformateur MR16

Accessoire

Transformateur MR16
Conçu pour les ampoules Hue MR16
Convertit 230V en 12V
Puissance de sortie 15W
Durée de vie : jusqu'à 40 000 heures
Gros plan de l'avant de Cordon de suspension pour ampoules à filament grand noir

Hue

Cordon de suspension pour ampoules à filament grand noir
Conçu pour les ampoules à filament
Noir
Fabriqué à partir de matériaux recyclés
Hauteur réglable jusqu'à 175 cm
En savoir plus sur les accessoires de maison connectée

Nouveaux systèmes de commande d'éclairage pour maison connectée Hue Bridge Pro et Philips Hue Bridge. Une personne contrôle l'éclairage connecté Philips Hue à l'aide de l'application Hue sur un smartphone. Un Philips Hue smart button blanc est posé sur une table près d'un ordinateur portable.

Guide d'achat du Hue Bridge

Bridge ou Bridge Pro ? Voici tout ce que vous devez savoir sur les ponts connectés Hue, afin de vous aider à faire le bon choix pour votre installation.
Une personne contrôle l'éclairage connecté Philips Hue à l'aide de l'application Hue sur un smartphone.

Ajouter des accessoires d’éclairage connecté aux systèmes Philips Hue

Obtenez plus d'informations sur l'ajout de votre accessoire connecté à votre système d'éclairage connecté Philips Hue.
Un Philips Hue smart button blanc est posé sur une table près d'un ordinateur portable.

Installer un Philips Hue smart button

Découvrez comment installer des boutons et interrupteurs connectés pour obtenir un contrôle complet et personnalisable des lampes connectées de votre maison.

Guide des accessoires d'éclairage connectés

Qu'est-ce que le Hue Bridge ?

Ai-je besoin d'un Hue Bridge ?

Quels sont les meilleurs accessoires d’éclairage connecté ?

Que peut-on faire avec un détecteur de mouvement ?

Quelle est la différence entre un capteur de contact et un détecteur de mouvement ?

Que peut-on faire avec un interrupteur connecté ?

Qu'est-ce qu'une prise connectée ?

