Offres de dernière minute

Économisez jusqu'à 40% sur une sélection de produits dans le cadre de nos offres de destockage.
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- Retours sous 30 jours
- Garantie de 2 ans
Profitez d'importantes remises saisonnières
Complétez votre configuration d'éclairage connecté avec nos Offre de dernière minute . Bénéficiez d'une remise pouvant atteindre 40% sur une sélection d'ampoules et de lampes, mais attention, n'attendez pas, ces produits sont proposés dans le cadre de notre liquidation saisonnière — ils ne resteront pas disponibles longtemps !
Hue White Ambiance
Spot unique Buratto
CHF 87.00
CHF 52.00
Hue White and Color Ambiance
Guirlandes lumineuses Festavia
CHF 200.00
Hue White Ambiance
Spot à encastrer Milliskin
CHF 79.00
CHF 47.40
Hue White Ambiance
Suspension Explore
CHF 214.00
Hue White
Lampadaire extérieur Fuzo
CHF 140.00
CHF 112.00
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip extérieur 2 mètres
CHF 109.95
CHF 87.96
Hue White Ambiance
Suspension Being
CHF 320.00
CHF 256.00
Hue White Ambiance
Suspension Devote
CHF 90.00
Hue White Ambiance
Suspension Being
CHF 320.00
CHF 256.00
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À propos de l'offre dernière minute de Philips Hue
Quelle remise puis-je obtenir sur les articles Philips Hue en liquidation ?
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Quand ces ventes de liquidation ont-elles lieu ?
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Philips Hue possède-t-il un point de vente à rabais proposant des produits d'éclairage connecté ?
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Conditions générales de vente
Offre de dernière minute de Philips Hue
1. Cette promotion est valable à partir du 24 juillet 2023 jusqu'à épuisement du stock (2023).
2. La remise :
a. est appliqué directement sur le produit.
b. sera appliquée à un maximum de 25 produits dans le cadre de cette promotion.
3. Cette promotion :
a. est valable dans la limite des stocks disponibles ;
b. ne peut être combinée à aucune autre offre de la boutique Hue ;
c. peut faire l'objet de changements de prix et/ou de produits, et peut contenir des erreurs d’orthographe, d’impression et de composition.
4. L’organisateur est Signify Switzerland. Signify se réserve le droit d’annuler une promotion à tout moment, ou de modifier ces conditions générales en les republiant.