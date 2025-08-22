Installation simple et prête à l'emploi

Les guirlandes guinguettes Festavia sont à basse tension, ce qui signifie que vous pouvez les brancher sur une prise de courant existante à l'aide du bloc d'alimentation fourni. Aucun recâblage compliqué n'est nécessaire. Vous pouvez également ajouter des guirlandes lumineuses à une installation à basse tension existante et les intégrer à d'autres éclairages partout dans votre espace extérieur.

Les guirlandes guinguettes ne peuvent pas être prolongées de bout en bout. Cependant, vous pouvez brancher deux guirlandes lumineuses sur le bloc d'alimentation à l'aide du connecteur en T fourni avec la guirlande d'extension.