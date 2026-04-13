Les guirlandes lumineuses Festavia sont uniques, et cela signifie qu'elles possèdent des caractéristiques uniques ! Vous pouvez utiliser trois styles avec vos guirlandes lumineuses Festavia : Linéaire, Aléatoire et Miroir. Le mode Linéaire produit un dégradé de couleur homogène d’une extrémité à l’autre de la guirlande. Le mode Aléatoire propage jusqu'à cinq couleurs de manière aléatoire sur toute la longueur de la guirlande

En miroir crée deux dégradés qui sont reflétés du centre de la chaîne jusqu'aux extrémités.

Pour définir un style, ouvrez une pièce ou une zone dans l’application Philips Hue, appuyez sur vos guirlandes lumineuses, puis sur l’icône des styles à côté du paramètre de luminosité.