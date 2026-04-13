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Guirlandes lumineuses Festavia

Coiled string lights with multiple small LED bulbs emit pink, purple, and yellow light onto a smooth surface.
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  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

À propos du Guirlandes lumineuses Festavia

Avec 500 mini LED connectées sur un cordon de 40 mètres, les guirlandes lumineuses Festavia constituent la décoration parfaite pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Créez un gradient de couleur sur la guirlande, définissez un effet tel que Sparkle ou Prism, ou utilisez une seule nuance de blanc ou couleur pour obtenir un résultat plus traditionnel.

  • 500 LED couleur connectées
  • Cordon de 40 mètres
  • Cordon noir
  • Bloc d’alimentation inclus
  • Intérieur et extérieur

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Accessoire

Extension de câble extérieure 5m

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Noir

CHF 20.00

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Mix & Match
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Alimentation extérieure 100 W

Câble d'extension
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