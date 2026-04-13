Guirlandes lumineuses Festavia
Le prix actuel est CHF 370.00
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- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
À propos du Guirlandes lumineuses Festavia
Avec 500 mini LED connectées sur un cordon de 40 mètres, les guirlandes lumineuses Festavia constituent la décoration parfaite pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Créez un gradient de couleur sur la guirlande, définissez un effet tel que Sparkle ou Prism, ou utilisez une seule nuance de blanc ou couleur pour obtenir un résultat plus traditionnel.
- 500 LED couleur connectées
- Cordon de 40 mètres
- Cordon noir
- Bloc d’alimentation inclus
- Intérieur et extérieur
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8720169246904
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8720169246904
- Poids net
- 1.78 kg
- Poids brut
- 2.15 kg
- Hauteur
- 114 mm
- Longueur
- 156 mm
- Largeur
- 328 mm
- Code 12NC
- 929003674604
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement
FAQ
Puis-je utiliser la guirlande lumineuse Festavia à l’extérieur ?
Cela dépend de la version dont vous disposez. Les guirlandes lumineuses Festavia achetées en 2023 ou après sont conçues pour une utilisation intérieure et extérieure. Si vous avez acheté des guirlandes lumineuses Festavia avant 2023, les guirlandes lumineuses sont destinées à une utilisation en intérieur uniquement.
Que sont les styles ?
Les guirlandes lumineuses Festavia sont uniques, et cela signifie qu'elles possèdent des caractéristiques uniques ! Vous pouvez utiliser trois styles avec vos guirlandes lumineuses Festavia : Linéaire, Aléatoire et Miroir. Le mode Linéaire produit un dégradé de couleur homogène d’une extrémité à l’autre de la guirlande. Le mode Aléatoire propage jusqu'à cinq couleurs de manière aléatoire sur toute la longueur de la guirlande
En miroir crée deux dégradés qui sont reflétés du centre de la chaîne jusqu'aux extrémités.
Pour définir un style, ouvrez une pièce ou une zone dans l’application Philips Hue, appuyez sur vos guirlandes lumineuses, puis sur l’icône des styles à côté du paramètre de luminosité.
Puis-je connecter des guirlandes lumineuses Festavia à mon installation extérieure basse tension ?
Cela dépend de la version dont vous disposez. Les guirlandes lumineuses Festavia produites pendant ou après 2023 sont destinées à une utilisation intérieure et extérieure. Cette version peut être connectée à une configuration basse tension.
Si votre guirlande lumineuse Festavia a été produite en 2022, elle est destinée à un usage intérieur uniquement.
Combien de guirlandes lumineuses Festavia le bloc d'alimentation fourni peut-il prendre en charge ?
Vous pouvez ajouter des guirlandes lumineuses Festavia jusqu'à ce que vous atteigniez la puissance maximale du bloc d'alimentation, qui est de 30 W. Additionnez la puissance des lumières que vous souhaitez connecter pour déterminer combien vous pouvez en connecter :
100 LED : 7 W
250 LED : 14 W
500 LED : 28 W
Par exemple, vous pouvez connecter 4 chaînes de 100 LED, soit un total de 28 W, à un seul bloc d'alimentation de 30 W. Cependant, connecter 5 100 chaînes de LED totaliserait 35 W et surchargerait le bloc d'alimentation.
Les guirlandes lumineuses Festavia sont-elles compatibles Bluetooth ?
Oui. Vous pouvez contrôler les guirlandes lumineuses Festavia via Bluetooth.
Les guirlandes lumineuses Festavia peuvent-elles produire à la fois une lumière blanche et une lumière colorée ?
Oui ! Les guirlandes lumineuses Festavia offrent des millions de nuances de lumière blanche et colorée, vous permettant ainsi de créer une ambiance et de décorer votre intérieur pour toutes les occasions.
Puis-je utiliser le bloc d'alimentation Festavia à l'extérieur ?
Cela dépend de la version dont vous disposez. Les blocs d'alimentation pour guirlandes lumineuses Festavia produits pendant ou après 2023 sont destinés à une utilisation intérieure et extérieure. Cette version peut être connectée à une configuration basse tension.
Si votre guirlande lumineuse Festavia a été produite en 2022, le bloc d'alimentation est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
Notez que si vous habitez au Royaume-Uni, vous devrez brancher votre guirlande lumineuse Festavia sur une prise de courant intérieure.
Peut-on utiliser deux guirlandes lumineuses Festavia sur le même sapin de Noël ?
Comme il existe trois tailles de guirlandes lumineuses Festavia, vous pouvez toujours acheter une version plus longue si vous souhaitez plus de lumières sur votre sapin de Noël. Cependant, vous pouvez toujours utiliser deux guirlandes lumineuses si vous préférez. [[Lisez le guide pour accrocher des guirlandes lumineuses] pour savoir comment procéder.
Comment dois-je installer les guirlandes lumineuses Festavia pour obtenir le meilleur effet de lumière ?
Si vous utilisez une guirlande lumineuse Festavia sur un arbre, assurez-vous que l'extrémité libre de la guirlande lumineuse est au sommet de votre arbre. Le bloc d'alimentation doit être au bas de l'arbre.
La version 500 LED est légèrement différente. Elle comporte deux guirlandes de 250 LED et un boîtier de raccordement au milieu. Le boîtier de raccordement peut être placé sur le sol, mais assurez-vous de garder la section divisée vers le centre de votre arbre pour garantir que les deux côtés sont égaux.
Pour obtenir des instructions étape par étape, consultez le guide.
Puis-je contrôler chaque LED des guirlandes lumineuses Festavia individuellement ?
À l'instar des autres éclairages gradient, vous pouvez contrôler trois points le long de la guirlande lumineuse pour créer un dégradé de lumière. Bien que chaque LED puisse afficher une couleur différente en même temps, vous ne pouvez pas contrôler chaque lampe individuellement.
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