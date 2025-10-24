Définissez l'ambiance de n'importe quelle pièce de la maison avec la lampe Philips Hue Iris en édition limitée, disponible en couleur or, argent, cuivre et rosé. Permettant de bénéficier à fois d'une projection de couleur sur les murs et d'un rétroéclairage doux, la lampe Iris produit un effet sophistiqué unique. Associez-lui un Hue Bridge pour accéder à plus de fonctionnalités.