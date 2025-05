Profitez de toutes les fonctionnalités d’éclairage connecté grâce au Hue Bridge

Le Hue Bridge permet d’accéder aux fonctionnalités qui rendent l’éclairage connecté vraiment intelligent - contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et plus encore. Le Hue Bridge constitue la pièce maîtresse d’un éclairage connecté jamais vu auparavant.