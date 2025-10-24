Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
Ajoutez une couleur d’ambiance à n’importe quelle pièce avec le kit de démarrage Philips Hue White and Color ambiance E27. Connectez-vous au Hue Bridge inclus pour profiter d’une liste infinie de fonctions. Commandez à l’aide de l’application, de la voix ou de la prise connectée incluse.
Le prix actuel est CHF 225.00
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- jusqu’à 1100 lumens*
- Éclairage blanc et coloré
- Hue Bridge inclus
- Prise connectée incluse
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110