Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (800)
Ajoutez une couleur d’ambiance à n’importe quelle pièce avec le kit de démarrage Philips Hue White and color ambiance E27. Connectez-vous au pont Hue Bridge inclus pour profiter d’une liste infinie de fonctions. Commandez à l’aide de l’application, de la voix ou d'un accessoire connecté.
Le prix actuel est CHF 44.99
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- jusqu’à 800 lumens*
- Éclairage blanc et coloré
- Hue Bridge inclus
- Contrôle intelligent
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110