Kit de démarrage : 3 spots connectés GU10 + bouton connecté
Ajoutez une couleur d’ambiance à n’importe quelle pièce avec le kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance GU10. Connectez-le au Hue Bridge inclus pour profiter d’une liste infinie de fonctions. Commandez à l’aide de l’application, de la voix ou du Hue Smart button inclus.
Le prix actuel est CHF 237.50
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Hue Bridge activé
- Éclairage blanc et coloré
- Hue Bridge inclus
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Bouton connecté inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x58