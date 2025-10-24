Kit de démarrage : 3 spots connectés GU10 + variateur
Ajoutez une couleur d'ambiance à n'importe quelle pièce avec le kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance. Ce kit comprend 3 ampoules couleur connectées et un pont Hue Bridge, ce qui vous offre un contrôle total des éclairages, l'accès à l'application Hue et une infinité de fonctionnalités.
Le prix actuel est CHF 237.50
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Éclairage blanc et coloré
- Contrôle intelligent
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Hue Bridge inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x58