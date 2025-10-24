Kit de démarrage E27
Ajoutez de la couleur ambiante à n'importe quelle pièce avec le kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance. Ce kit comprend deux ampoules couleur intelligentes et un Hue Bridge, ce qui vous offre un contrôle total des lumières, l'accès à l'application Hue et une infinité de fonctions intelligentes.
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Éclairage blanc et coloré
- Pont Hue Bridge inclus
- Contrôle avec l'application ou la voix*
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
62x110