Aide
A set of smart light bulbs with white bases and pink illumination, shown alongside a white smart lighting hub.

Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100)

Ajoutez une couleur d'ambiance à n'importe quelle pièce avec le kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance. Ce kit comprend 3 ampoules couleur connectées et un pont Hue Bridge, ce qui vous offre un contrôle total des éclairages, l'accès à l'application Hue et une infinité de fonctionnalités.

Fixation

Couleur de lumière

Forme

Modèle

Pack

Télécharger la fiche produit
  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • jusqu’à 1055 lumens*
  • Hue Bridge inclus
  • Contrôle intelligent
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    60x110

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Entretien

Spécificités techniques

Le pont

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay