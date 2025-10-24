Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100)
Ajoutez une couleur d'ambiance à n'importe quelle pièce avec le kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance. Ce kit comprend 3 ampoules couleur connectées et un pont Hue Bridge, ce qui vous offre un contrôle total des éclairages, l'accès à l'application Hue et une infinité de fonctionnalités.
Fixation
Couleur de lumière
Forme
Modèle
Pack
Le prix actuel est CHF 180.00
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- jusqu’à 1055 lumens*
- Hue Bridge inclus
- Contrôle intelligent
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x110