Kit de démarrage Essential : 4 ampoules connectées E27 (806 lm)

Découvrez le monde de l'éclairage connecté avec ce kit de démarrage Philips Hue Essential, qui comprend quatre ampoules toute couleur et blanc réglable, que vous pouvez ajuster aisément pour passer d'une lumière chaude et agréable à une lumière blanche et froide. Créez l'ambiance parfaite avec une gradation fluide, des millions de couleurs et une bibliothèque de scénarios de lumière conçus par nos experts, ou personnalisez-les ! Connectez-vous au Hue Bridge inclus pour profiter d’une multitude de fonctionnalités. Commandez à l'aide de votre voix, de l'application ou de n'importe quel accessoire connecté.

Points forts du produit

  • Jusqu’à 806 lumens
  • Blanc froid à chaud (2 200 à 6 500 K)
  • Luminosité variable jusqu'à 2 %
  • Essential color light
  • Hue Bridge included
Trouvez le manuel d’un produit

Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*

Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*

Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un apairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.

Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes

Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes

Transformez votre maison grâce à plus de 16 millions de couleurs, et créez instantanément l'ambiance adaptée à chaque événement. Par simple pression d'un bouton, vous pouvez générer une ambiance festive, transformer votre salon en cinéma, donner des accents colorés à votre intérieur, et plus encore.

Jouez avec des lumières de couleur intelligentes

Jouez avec des lumières de couleur intelligentes

Il n'y a pas de limite avec Philips Hue : avec plus de 16 millions de couleurs, vous pouvez transformer votre maison en un lieu de fête parfait, donner vie à une féerie, et bien plus encore. Utilisez des scénarios de lumière préréglés et colorées pour rappeler l'ambiance de l'été à tout moment, ou utilisez vos propres images pour revivre un souvenir particulier.

Synchronisez vos films, vos émissions de télévision, votre musique et vos jeux avec vos lampes intelligentes 

Synchronisez vos films, vos émissions de télévision, votre musique et vos jeux avec vos lampes intelligentes 

Propulsez votre divertissement vers de nouveaux sommets en synchronisant l'action à l'écran ou le rythme de votre musique avec vos lampes intelligentes.* Choisissez la façon de synchroniser vos éclairages avec votre film, votre musique (y compris avec notre intégration avec Spotify !), votre émission de télévision ou votre jeu, et regardez les lampes couleur de votre espace de loisirs réagir. *Hue Bridge requis 

Domotique : pont Hue

Domotique : pont Hue

Le pont Hue est un composant essentiel du système d'éclairage personnel intelligent Philips Hue. C'est le cerveau de l'opération, communiquant à la fois avec vos ampoules intelligentes et l'application Hue pour s'assurer que tout fonctionne ensemble. Il permet également des fonctions domotiques intelligentes telles que les routines de programmation et les minuteries.

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    60 x 111

Design et finition

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Entretien

Spécificités techniques

Le pont

L'ampoule

L'interrupteur

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

