*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Kit de démarrage GU10
Ajoutez de la couleur ambiante à n'importe quelle pièce avec le kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance. Ce kit comprend trois ampoules couleur intelligentes et un Hue Bridge, ce qui vous offre un contrôle total des lumières, l'accès à l'application Hue et une infinité de fonctions intelligentes.
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Éclairage blanc et coloré
- Contrôle intelligent
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Pont Hue Bridge inclus
Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*
Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un apairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.
Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides
Ces ampoules et luminaires offrent différentes teintes de lumière blanche chaude ou froide. Grâce à l'intensité entièrement réglable de la lumière la plus brillante à la plus légère, vous pouvez choisir une teinte et une luminosité parfaitement adaptées à vos besoins.
Obtenez des scénarios lumineux parfaitement adaptés à vos activités quotidiennes
Simplifiez-vous la vie et amusez-vous avec quatre scénarios lumineux prédéfinis spécialement personnalisables pour vos tâches quotidiennes : Réveil, Concentration, Lecture et Relaxation. Les deux ambiances aux tons froids, Réveil et Concentration, vous aident à démarrer le matin ou à rester concentré(e), tandis que les ambiances plus chaudes de Lecture et Relaxation vous aident à apprécier un bon livre et à vous apaiser l'esprit.
Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes
Transformez votre maison grâce à plus de 16 millions de couleurs, et créez instantanément l'ambiance adaptée à chaque événement. Par simple pression d'un bouton, vous pouvez générer une ambiance festive, transformer votre salon en cinéma, donner des accents colorés à votre intérieur, et plus encore.
Jouez avec des lumières de couleur intelligentes
Il n'y a pas de limite avec Philips Hue : avec plus de 16 millions de couleurs, vous pouvez transformer votre maison en un lieu de fête parfait, donner vie à une féerie, et bien plus encore. Utilisez des scénarios de lumière préréglés et colorées pour rappeler l'ambiance de l'été à tout moment, ou utilisez vos propres images pour revivre un souvenir particulier.
Synchronisez vos films, vos émissions de télévision, votre musique et vos jeux avec vos lampes intelligentes
Propulsez votre divertissement vers de nouveaux sommets en synchronisant l'action à l'écran ou le rythme de votre musique avec vos lampes intelligentes.* Choisissez la façon de synchroniser vos éclairages avec votre film, votre musique (y compris avec notre intégration avec Spotify !), votre émission de télévision ou votre jeu, et regardez les lampes couleur de votre espace de loisirs réagir. *Hue Bridge requis
Domotique : pont Hue
Le pont Hue est un composant essentiel du système d'éclairage personnel intelligent Philips Hue. C'est le cerveau de l'opération, communiquant à la fois avec vos ampoules intelligentes et l'application Hue pour s'assurer que tout fonctionne ensemble. Il permet également des fonctions domotiques intelligentes telles que les routines de programmation et les minuteries.
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x58