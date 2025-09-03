Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Kit de démarrage : trois ampoules GU10 + Dimmer Switch + Hue Bridge Pro

Nouveau

Kit de démarrage : trois ampoules GU10 + Dimmer Switch + Hue Bridge Pro

Bénéficiez d'un éclairage connecté ultraperformant avec le Hue Bridge Pro. Équipé d'une nouvelle puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Ajoutez une couleur d'ambiance à n'importe quelle pièce grâce aux ampoules compatibles couleur incluses et une commande pratique avec l'interrupteur inclus.

Points forts du produit

  • Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
  • Utilisez les lampes comme détecteurs de mouvement avec MotionAware™
  • Donne accès à l'intégration de sécurité et d'éclairage immersif Hue Sync
  • White Ambiance +16 millions de couleurs
  • Contrôle pratique et personnalisable
Sécurité Zigbee

Sécurité Zigbee

Votre vie privée est notre priorité. Zigbee et Philips Hue empêchent tout accès non autorisé à votre écosystème d'éclairage connecté.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Cette nouvelle fonctionnalité exclusive à Hue Bridge Pro permet à votre système d'éclairage de réagir intuitivement à vos mouvements dans la maison. En utilisant au moins trois lampes dans la même pièce, vous pouvez créer une zone de mouvement qui détecte votre présence et déclenche les lampes que vous lui attribuez. Pas besoin de détecteur de mouvement en plus !

Capacité accrue, processeur plus rapide

Capacité accrue, processeur plus rapide

Par rapport à Hue Bridge, Hue Bridge Pro offre une capacité trois fois supérieure, la prise en charge de plus de 150 lampes, de plus de 50 accessoires et de 500 scénarios, ainsi que des temps de réponse cinq fois plus rapides grâce à Hue Chip Pro.   

Contrôle de toute la maison de n'importe où

Contrôle de toute la maison de n'importe où

Grâce à Hue Bridge et Hue Bridge Pro, vous accédez à votre système de maison connectée depuis n'importe quel endroit via l'application Hue. Contrôlez vos lampes, recevez des notifications de sécurité ou programmez simplement votre système pour qu'il fonctionne avec des automatisations.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

