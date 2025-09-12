Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Kit de démarrage : trois spots connectés GU10 + bouton intelligent

Kit de démarrage : trois spots connectés GU10 + bouton intelligent

Ajoutez une couleur d’ambiance à n'importe quelle pièce grâce au kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance. Le kit comprend trois ampoules couleur connectées, un Hue Bridge et un bouton intelligent. Vous pouvez ainsi contrôler l'ensemble des lumières et accéder à l'application Hue ainsi qu'à une multitude de fonctionnalités.

Points forts du produit

  • Durée de vie ±10 ans
  • Gradation instantanée sans fil
  • Contrôle par bouton intelligent
  • Philips Hue Bridge inclus
  • Éclairage blanc et coloré
Voir toutes les spécifications produit
Trouvez le manuel d’un produit

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    50x57x50 mm

Design et finition

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Entretien

Spécificités techniques

Le pont

L'ampoule

L'interrupteur

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay