Lampe à poser Flourish
Créez une ambiance parfaite et profitez d'une lumière diffuse pour toutes les occasions avec la lampe à poser Flourish White and Color Ambiance, idéale pour vous détendre sur le divan, lire un livre ou donner une touche de couleur à l'atmosphère.
Le prix actuel est CHF 174.00
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Comprend ampoule LED E27
- White
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Verre