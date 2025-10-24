Aide
A white, round smart lamp with a textured surface and attached power cord, shown beside its product packaging displaying the same lamp.

Lampe à poser Flourish

Créez une ambiance parfaite et profitez d'une lumière diffuse pour toutes les occasions avec la lampe à poser Flourish White and Color Ambiance, idéale pour vous détendre sur le divan, lire un livre ou donner une touche de couleur à l'atmosphère.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Comprend ampoule LED E27
  • White
  • Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Matériaux

    Verre

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay