Lampe à poser Signe
Habillez vos murs avec un éclairage indirect dans n'importe quelle couleur ou teinte de blanc avec la lampe à poser Philips Hue White And Color Ambiance Signe. Son design épuré se fond parfaitement dans tous les intérieurs, où elle crée un effet de lumière unique sur les murs.
Points forts du produit
- LED intégrée
- Aluminium
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Aluminium
Matériaux
Aluminium