Lampe à poser Signe
Ajoutez une touche de couleur à un mur ou créez une lueur ambiante avec cette élégante lampe de table. Émet n'importe quel ton de blanc, ainsi que 16 millions de couleurs. Fonctionne en tant que lumière autonome ou qu'élément de votre système de lumière intelligente avec le pont Hue.
Points forts du produit
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Aluminium
Matériaux
Aluminium