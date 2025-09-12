Avec son élégant abat-jour en verre fabriqué à la main, Flourish offre une lumière blanche et colorée diffuse et réglable pour toute occasion ou activité. Bénéficiez d'une lumière chaude pour vous détendre, d'une lumière froide pour vous concentrer et d'une lumière colorée pour créer l'ambiance parfaite. La compatibilité Matter offre une intégration plus simple et transparente avec les appareils d'autres marques. Un Hue Bridge ou Bridge Pro vous permet de contrôler facilement la lampe de table Flourish avec l'application Hue et des assistants vocaux. La connectivité réseau Zigbee empêche l'accès non autorisé à votre écosystème d'éclairage connecté.