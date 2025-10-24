Promotion
Lightstrip extérieur 5 mètres
Élargissez votre extérieur avec la solution Philips Hue Lightstrip extérieur 5 mètres et choisissez l'ambiance dans des endroits où vous ne pouviez pas en changer avant. D'une flexibilité naturelle et avec une lumière diffuse parfaite, la bande Lightstrip est idéale pour une utilisation directe et indirecte.
Le prix actuel est CHF 187.96, le prix d'origine est CHF 234.95
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Hue Bridge requis
- 1 x 5 mètres lightstrip
- 1 bloc d'alimentation
- Éclairage blanc et coloré
Spécifications
Design et finition
Couleur
Multicolore
Couleur(s)
multi
Matériaux
Silicone