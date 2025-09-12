*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Pack de 2 E27
Apportez de la couleur à votre maison avec deux ampoules E27 intelligentes. Avec leur grande variété de couleurs, de tons et de possibilités, c'est la solution pour une ambiance parfaite en toute occasion. Connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller la commande et les fonctions d'éclairage intelligentes.
Le prix actuel est CHF 114.95
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Hue Bridge requis
- 2 x ampoules E27
- Éclairage blanc et coloré
- Variation de l'intensité lumineuse
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Jouez avec des lumières de couleur intelligentes
Il n'y a pas de limite avec Philips Hue : avec plus de 16 millions de couleurs, vous pouvez transformer votre maison en un lieu de fête parfait, donner vie à une féerie, et bien plus encore. Utilisez des scénarios de lumière préréglés et colorées pour rappeler l'ambiance de l'été à tout moment, ou utilisez vos propres images pour revivre un souvenir particulier.
Plongez dans l'ambiance avec des lumières intelligentes blanches chaudes ou froides
Utilisez plus de 50 000 nuances de lumière blanche chaude ou froide pour vous mettre d'humeur à travailler, jouer ou vous détendre, peu importe l'heure de la journée. Commencez la matinée du bon pied avec une lumière blanche éclatante, fraîche et énergisante, ou préparez-vous pour la nuit avec des tons dorés.
Synchronisez vos films, vos émissions de télévision, votre musique et vos jeux avec vos lampes intelligentes
Propulsez votre divertissement vers de nouveaux sommets en synchronisant l'action à l'écran ou le rythme de votre musique avec vos lampes intelligentes.* Choisissez la façon de synchroniser vos éclairages avec votre film, votre musique (y compris avec notre intégration avec Spotify !), votre émission de télévision ou votre jeu, et regardez les lampes couleur de votre espace de loisirs réagir. *Hue Bridge requis
Contrôle à distance des lumières intelligentes
L'application Hue vous donne un contrôle total sur votre éclairage, même si vous n'êtes pas à la maison. Éteignez et allumez vos lumières à distance en utilisant uniquement l'application pour vous assurer que votre maison est toujours éclairée comme vous le souhaitez.
Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix
Une fois connecté au Hue Bridge, vous pouvez connecter vos lumières avec Alexa, Apple HomeKit, et l'assistant Google et contrôler vos lumières en utilisant seulement votre voix. De simples commandes vocales vous permettent d'allumer et d'éteindre vos lumières, d'atténuer ou d'accentuer l'éclairage, voire de créer un décor lumineux.
Connectez-vous à votre pont Hue pour un contrôle intelligent de l'éclairage
Ce produit nécessite une connexion au pont Hue pour déverrouiller l'ensemble des fonctions et du contrôle intelligent. Contrôlez vos lumières à l'aide de l'application Philips Hue, réglez les minuteries, les routines, ajoutez ou supprimez des lumières, etc. *Pont Hue vendu séparément
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
62x110