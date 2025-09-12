Synchronisez vos films, vos émissions de télévision, votre musique et vos jeux avec vos lampes intelligentes

Propulsez votre divertissement vers de nouveaux sommets en synchronisant l'action à l'écran ou le rythme de votre musique avec vos lampes intelligentes.* Choisissez la façon de synchroniser vos éclairages avec votre film, votre musique (y compris avec notre intégration avec Spotify !), votre émission de télévision ou votre jeu, et regardez les lampes couleur de votre espace de loisirs réagir. *Hue Bridge requis