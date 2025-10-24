Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Pack de 3 spots encastrés Xamento

Pack de 3 spots encastrés Xamento

Avec leur design contemporain, leurs millions de couleurs de lumière connectée et leur classement IP44, ces trois spots Xamento de 22 cm en noir se fondent dans le décor de n'importe quelle salle de bain. Ajoutez un peu de fun dans votre routine quotidienne ou atténuez la luminosité pour vous détendre.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • 3 x ampoules GU10
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériaux

    Synthétique

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay