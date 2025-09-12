*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Spot double Argenta
Mettez de la couleur dans votre maison avec Hue Argenta. Idéal pour votre salon et votre chambre. Contrôlez-le par Bluetooth pour l'éteindre et l'atténuer et définir des scénarios de lumière dans une pièce, le tout instantanément, ou jumelez-le avec un pont Hue pour débloquer toute l'étendue des fonctionnalités.
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth
Avec l'application Hue Bluetooth, vous pouvez contrôler vos lampes intelligentes Hue dans une seule pièce de votre maison.Ajoutez jusqu'à 10 lampes intelligentes et contrôlez-les toutes par simple pression d'un bouton sur votre appareil mobile.
Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*
Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un apairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.
Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes
Transformez votre maison grâce à plus de 16 millions de couleurs, et créez instantanément l'ambiance adaptée à chaque événement. Par simple pression d'un bouton, vous pouvez générer une ambiance festive, transformer votre salon en cinéma, donner des accents colorés à votre intérieur, et plus encore.
Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides
Ces ampoules et luminaires offrent différentes teintes de lumière blanche chaude ou froide. Grâce à l'intensité entièrement réglable de la lumière la plus brillante à la plus légère, vous pouvez choisir une teinte et une luminosité parfaitement adaptées à vos besoins.
Obtenez des scénarios lumineux parfaitement adaptés à vos activités quotidiennes
Simplifiez-vous la vie et amusez-vous avec quatre scénarios lumineux prédéfinis spécialement personnalisables pour vos tâches quotidiennes : Réveil, Concentration, Lecture et Relaxation. Les deux ambiances aux tons froids, Réveil et Concentration, vous aident à démarrer le matin ou à rester concentré(e), tandis que les ambiances plus chaudes de Lecture et Relaxation vous aident à apprécier un bon livre et à vous apaiser l'esprit.
Profitez de toutes les fonctionnalités d’éclairage connecté grâce au Hue Bridge
Le Hue Bridge permet d’accéder aux fonctionnalités qui rendent l’éclairage connecté vraiment intelligent - contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et plus encore. Le Hue Bridge constitue la pièce maîtresse d’un éclairage connecté jamais vu auparavant.
Spécifications
Design et finition
Couleur
Aluminium
Matériaux
Métal