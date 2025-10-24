Spot double Fugato
Mettez de la couleur dans votre maison avec Hue Fugato. Idéal pour votre salon et votre chambre. Contrôlez-le par Bluetooth pour l'éteindre et l'atténuer et définir des scénarios de lumière dans une pièce, le tout instantanément, ou jumelez-le avec un pont Hue pour débloquer toute l'étendue des fonctionnalités.
Le prix actuel est CHF 237.50
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Métal