Spot unique Argenta
Mettez en valeur vos objets préférés avec Hue Argenta, qui offre un magnifique faisceau lumineux de n'importe quelle nuance de blanc ou choisi parmi une palette de 16 millions de couleurs. Contrôlez-le instantanément par Bluetooth dans une pièce ou jumelez-le avec un pont Hue pour débloquer toute l'étendue des fonctionnalités.
Le prix actuel est CHF 125.00
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal