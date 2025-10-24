Flamme - Ampoule connectée E14 - (pack de 2)
Le style classique rencontre les caractéristiques modernes de l'éclairage connecté avec ces ampoules flammes connectées. Bénéficiez d'une lumière blanche et douce ainsi que d'une gradation instantanée pour obtenir la bonne luminosité dans tous les luminaires E14 standard.
Le prix actuel est CHF 29.99
Points forts du produit
- White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
39x106