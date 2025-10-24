Flamme - Ampoule connectée E14
Obtenez un style classique et des caractéristiques modernes avec cette ampoule flamme E14. Idéale pour les lampes à poser et les petits luminaires, cette ampoule offre une lumière blanche et douce ainsi qu'une gradation instantanée sans fil.
Le prix actuel est CHF 19.99
Points forts du produit
- White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
39x106