Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté
Améliorez votre expérience d’éclairage avec le kit de démarrage Philips Hue White E27. Connectez-vous au Hue Bridge inclus pour profiter des fonctions telles que la gradation sans fil, les routines et les minuteries. Commandez à l’aide de l’application, de la voix ou du bouton intelligent inclus.
Points forts du produit
- White
- jusqu’à 1100 lumens*
- Lumière blanche et chaude
- Hue Bridge inclus
- Bouton intelligent inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
61x110