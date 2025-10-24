Kit de démarrage E27
Améliorez votre expérience d'éclairage avec le kit de démarrage Philips Hue Blanc E27. Connectez vos ampoules blanches chaudes au pont Hue inclus pour profiter des fonctions telles que la gradation sans fil, les routines et les minuteries.
Le prix actuel est CHF 114.95
Points forts du produit
- White
- 3 x ampoules E27
- Lumière blanche et chaude
- Interrupteur avec variateur inclus
- Pont Hue Bridge inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
62x110