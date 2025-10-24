Kit de gradation sans fil E27
Familiarisez-vous avec le kit de gradation sans fil Philips Hue et bénéficiez d'une gradation fluide à distance. Il fonctionne dès sa sortie de l'emballage. Contrôlez l'ampoule à l'aide de l'interrupteur avec variateur ou connectez toutes vos lampes à un pont Philips Hue pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités.
Points forts du produit
- White
- Hue Bridge activé
- 1 x ampoules E27
- Lumière blanche et chaude
- Variation de l'intensité lumineuse
- Interrupteur avec variateur inclus
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
62x110