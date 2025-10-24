Promotion
Lampadaire extérieur Fuzo
Désormais, étendez la technologie Hue à vos espaces extérieurs. Le lampadaire Fuzo peut être relié à votre pont Hue existant, ce qui permet d'obtenir toutes les fonctionnalités comme le contrôle à distance, le gardiennage et la programmation. Soyez accueilli chez vous par un flux lumineux élevé. Le pont Hue n'est pas fourni.
Le prix actuel est CHF 112.00, le prix d'origine est CHF 140.00
Points forts du produit
- White
- Hue Bridge requis
- LED intégrée
- Lumière blanche chaude (2 700K)
- Alimentation secteur
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Métal