Pack de 1 GU10
Apportez une lumière connectée aux spots de votre maison grâce à cette ampoule LED connectée GU10, qui projette une lumière blanche et douce, et offre une gradation sans fil instantanée.
Points forts du produit
- White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
50x54