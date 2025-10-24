Pack de 2 E27
Apportez un éclairage connecté partout dans votre maison grâce à deux ampoules LED connectées E27 offrant une lumière blanche et douce. Convenant à la plupart des luminaires, ces ampoules offrent une gradation sans fil instantanée.
Points forts du produit
- White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
61x110