Extension de ruban LED Hue Flux 2 m
Créez un éclairage mural dans vos grands espaces intérieurs grâce à une extension facile à installer, compatible avec les rubans LED Hue Flux et Hue Flux ultra-brillant. Profitez d'une expérience harmonieuse sans compromettre l'ambiance ni la qualité de l'éclairage. Ajoutez des dégradés de couleurs riches et une lumière blanche, vive et authentique à un plus grand nombre de pièces de votre maison. La technologie Chromasync™ garantit un mélange précis des couleurs pour un rendu impeccable de la lumière.
Points forts du produit
- Extension de ruban LED 2 m / 6.5 ft
- Facile à installer
- Extension maximale 20 m / 65 ft
- Lumière blanche, vive et authentique
- Mélange précis des couleurs Chromasync™
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Couleur(s)
Multi Color
Matériaux
Silicone