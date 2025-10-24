Créez un éclairage mural dans vos grands espaces intérieurs grâce à une extension facile à installer, compatible avec les rubans LED Hue Flux et Hue Flux ultra-brillant. Profitez d'une expérience harmonieuse sans compromettre l'ambiance ni la qualité de l'éclairage. Ajoutez des dégradés de couleurs riches et une lumière blanche, vive et authentique à un plus grand nombre de pièces de votre maison. La technologie Chromasync™ garantit un mélange précis des couleurs pour un rendu impeccable de la lumière.