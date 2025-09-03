Transformez vos espaces extérieurs grâce à la lumière

Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, illuminez votre extérieur en toute saison. Choisissez parmi des tonalités vives et colorées, adaptées à votre humeur ou des teintes blanches authentiques pour créer l'ambiance parfaite en baignant de lumière vos allées, vos terrasses et vos plantes. La technologie Chomasync™ apporte précision et uniformité au mélange des couleurs pour créer des dégradés harmonieux dans chaque recoin. Faites de votre jardin un lieu magique grâce aux scénarios de lumière personnalisables et aux effets dynamiques. Conçus pour s'adapter aux balustrades de balcon, aux plafonds de terrasse et aux marches de véranda, ces lightstrips résistent aux intempéries et se branchent simplement sur une prise de courant à l'aide du bloc d'alimentation basse tension fourni.