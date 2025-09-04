Les lightstrips d'extérieur Philips Hue sont une solution pratique et ludique pour illuminer vos espaces extérieurs. La technologie de pointe s'allie à une conception flexible pour offrir des ambiances colorées, des fonctionnalités passionnantes et un éclairage fonctionnel puissant.
- Mélange précis des couleurs Chromasync™
- Lumière blanche, vive et authentique
- Scénarios et effets personnalisables
Réinventez vos espaces extérieurs grâce à un fin trait de lumière
Transformez vos espaces extérieurs grâce à la lumière
Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, illuminez votre extérieur en toute saison. Choisissez parmi des tonalités vives et colorées, adaptées à votre humeur ou des teintes blanches authentiques pour créer l'ambiance parfaite en baignant de lumière vos allées, vos terrasses et vos plantes. La technologie Chomasync™ apporte précision et uniformité au mélange des couleurs pour créer des dégradés harmonieux dans chaque recoin. Faites de votre jardin un lieu magique grâce aux scénarios de lumière personnalisables et aux effets dynamiques. Conçus pour s'adapter aux balustrades de balcon, aux plafonds de terrasse et aux marches de véranda, ces lightstrips résistent aux intempéries et se branchent simplement sur une prise de courant à l'aide du bloc d'alimentation basse tension fourni.
Remplissez la nuit d'une lumière blanche éclatante et authentique
Profitez de la lumière du jour après le coucher du soleil grâce aux lightstrips d'extérieur. Illuminez votre jardin, votre cour et votre terrasse avec des tons blancs authentiques provenant de LED blanches et blanc chaud dédiées. Ces lightstrips offrent un éclairage fonctionnel optimal pour toutes les tâches d'extérieur, qu'il s'agisse de jardiner tard le soir, de pratiquer du sport après la tombée de la nuit ou de préparer le barbecue. Quelle que soit l'heure, votre oasis extérieure brillera plus que jamais !
Créez une oasis de lumière néon
Pliez-le, donnez-lui la forme voulue et profitez du résultat. Le lightstrip d'extérieur Neon, avec sa conception flexible, peut transformer votre jardin ou votre cour en un paradis ludique grâce à sa lueur néon éclatante. Conçue pour attirer l'attention, sa lumière directe permet de créer l'ambiance idéale, qu'il s'agisse d'une atmosphère lounge décontractée ou d'une soirée dansante sous les étoiles ! La technologie Chromasync™ offre une correspondance précise des couleurs pour faire briller de magnifiques dégradés de néon sur vos arbres, plantes, fontaines et murs de jardin. Résistant aux intempéries et facile à installer, ce lightstrip se branche sur une prise de courant standard à l'aide du bloc d'alimentation basse tension fourni.
Bénéficiez d'un contrôle total et sans effort
Que vous souhaitiez créer un joli scénario de lumière pour une fête dans le jardin, définir des effets d'ambiance pour un dîner sur la terrasse ou simplement contrôler vos lightstrips pour vous aider à accomplir vos tâches, vous pouvez le faire sans effort à l'aide de l'application Hue ou de la commande vocale. Intégrez les lightstrips d'extérieur à toutes les lampes d'extérieur Philips Hue grâce à un Hue Bridge Pro. Le Bridge Pro vous permet également de contrôler l'ensemble de vos lightstrips depuis n'importe où dans le monde et de programmer des automatisations.
