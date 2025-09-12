Spots au sol/piquets Puled 4,6W GU10
Ce spot Philips Puled noir apporte une touche d'authenticité et de charme à votre jardin la nuit. Il projette une lumière blanche chaude qui donne vie à votre jardin la nuit pour un dîner en famille ou des fêtes en plein air.
Le prix actuel est CHF 45.11
Points forts du produit
- 2700K
- Noir
- Résistant à l'eau
Éclairage d'extérieur décoratif
L'éclairage extérieur vous permet d'embellir votre jardin ou votre espace extérieur en illuminant des éléments décoratifs, en éclairant des allées avec élégance ou en créant l'ambiance idéale pour des soirées inoubliables entre amis ou en famille. C'est pourquoi Philips a créé myGarden, une magnifique gamme d'éclairages extérieurs décoratifs, qui allie élégance et fonctionnalité pour vous permettre de profiter au maximum de votre espace extérieur à votre façon.
Lumière blanche chaude et douce
Pour créer une atmosphère chaleureux chez vous, optez pour une lumière blanche chaude. L'éclairage intelligent s'adapte naturellement à vos activités quotidiennes.
Conçu pour une utilisation en extérieur – étanche IP44
Cet éclairage extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière et le second contre l'eau. Cet éclairage extérieur est IP44 : il résiste aux projections d'eau et convient parfaitement à une utilisation en extérieur.
Aluminium de qualité supérieure et verre véritable
Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé de qualité supérieure et en verre véritable.
Tête de spot orientable
Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.
Facile à régler pour chaque application
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Aluminium
Verre