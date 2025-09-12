Conçu pour une utilisation en extérieur – étanche IP44

Cet éclairage extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière et le second contre l'eau. Cet éclairage extérieur est IP44 : il résiste aux projections d'eau et convient parfaitement à une utilisation en extérieur.