Bienvenue dans l'univers ludique et flexible de la décoration lumineuse : le ruban LED flexible Essential ! Donnez-lui la forme voulue et utilisez-le comme pièce maîtresse de la décoration murale dans votre salon, bureau ou chambre d'enfant. Le ruban LED flexible permet de souligner les contours des miroirs et des meubles muraux. Réglez n'importe quel dégradé de couleurs, y compris des effets de lumière néon captivants pour une ambiance encore plus dynamique. Entrez dans l'univers de l'éclairage connecté Hue : contrôlez vos lampes avec l'application Hue ou à l'aide d'un assistant vocal, configurez des automatisations et faites votre choix parmi des dizaines de scénarios de lumière.