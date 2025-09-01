L'une des principales différences entre un Bridge et un Bridge Pro est le nombre de lampes et d'accessoires connectés qu'ils peuvent chacun prendre en charge. Si vous débutez avec l'éclairage connecté Hue et que vous prévoyez une installation de taille moyenne, un Bridge peut constituer la bonne option.

Un Bridge peut prendre en charge jusqu'à 50 lampes connectées et 12 accessoires dans votre maison, à l'intérieur comme à l'extérieur. Réfléchissez au nombre de pièces et d'espaces de votre maison et au nombre de lampes nécessaires pour chacun d'entre eux. N'oubliez pas de considérer votre installation d'éclairage connecté sur le long terme. Vous voudrez probablement ajouter d'autres lampes et accessoires au fil du temps, et nous proposons sans cesse de nouveaux produits très intéressants !

Le Bridge Pro prend en charge plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires. Il est parfait pour les grandes maisons, en particulier celles qui disposent d'espaces extérieurs, tels qu'un jardin, une terrasse, une véranda et une allée.