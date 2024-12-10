Hue SpatialAware : Une nouvelle fonctionnalité qui donne vie à la conception de l'éclairage

Philips Hue est reconnu pour ses éclairages élégants et intelligents, conçus pour s’adapter à votre quotidien. Grâce à Hue SpatialAware, une innovation exclusive du Hue Bridge Pro, l’éclairage connecté atteint un niveau inédit d’intelligence et d’adaptabilité. Cette fonctionnalité offre à votre système Hue quelque chose d'inédit : une véritable compréhension de votre espace.

SpatialAware applique automatiquement les principes du design lumineux chez vous, sans expertise requise, sans approximations ni ajustements manuels. En répartissant les couleurs des scénarios Hue réactualisés sur tous vos éclairages et en tenant compte de l’agencement et de l’emplacement précis des lumières dans votre pièce, cette technologie transforme radicalement votre façon de vivre la lumière.

Un éclairage qui comprend votre espace

Contrairement aux configurations classiques, où chaque lumière est contrôlée individuellement, SpatialAware permet à Hue de déterminer l’emplacement précis de chaque lumière dans votre pièce. Grâce à la dernière technologie de réalité augmentée, la caméra de votre téléphone ou de votre tablette balaie la pièce pour déterminer la position de chaque lumière. Ce modèle spatial permet à l'algorithme du système de donner vie à votre éclairage de la manière la plus naturelle et la plus immersive possible.

SpatialAware s’inspire de nos principes professionnels en design lumineux. Nous analysons la façon dont les couleurs circulent dans un espace, la manière dont les dégradés évoluent et la manière dont les différents types de lumières s’harmonisent entre eux. Grâce à cette approche, SpatialAware coordonne les scénarios de la galerie Hue sur l’ensemble de vos éclairages avec une précision inspirée de la nature.

Les réglages de lumière tels que les couchers de soleil, les lavis de couleur et les transitions d'ambiance apparaissent comme s'ils avaient été conçus pour votre espace.

Si vous déplacez ou ajoutez une lumière, l’application vous guide pour une nouvelle analyse rapide, puis met à jour instantanément la disposition et recalibre vos scénarios.

Ce qui différencie SpatialAware

Avant SpatialAware, les ambiances Hue étaient appliquées de manière intelligente en fonction de la forme, de la fonction, des fonctionnalités et de la configuration de vos lumières. Cependant, sans connaître l'emplacement exact de chaque lampe dans la pièce, la distribution de la lumière peut sembler quelque peu aléatoire.

Avec SpatialAware, les scénarios Hue réactualisés offrent désormais :

· Un éclairage sur mesure, adapté à la configuration unique de votre pièce, et non plus appliqué de manière générique

· Des transitions plus fluides et harmonieuses, surtout pour les ambiances inspirées de la nature

· Un rendu plus naturel, grâce à une répartition précise des paramètres de lumière dans toute la pièce

SpatialAware révèle tout son potentiel dans les pièces équipées de nombreuses lumières Hue, mais les petites installations en profitent aussi. L’effet est frappant dans les pièces combinant des produits Gradient, comme le Play wall washer ou la lampe Twilight, avec un plafonnier ou une suspension.

L’algorithme ajuste et distribue les couleurs de chaque scénario Hue sur vos lumières avec une précision professionnelle. Comme un expert en éclairage, il crée une ambiance à la fois plus naturelle, plus équilibrée et profondément immersive.

Un contrôle total, à votre façon

SpatialAware dépend entièrement de vous :

Profitez des ambiances remastérisées de votre galerie d'ambiance.

Choisissez de passer à la version non spatiale d'une ambiance de la galerie d'ambiance.

Continuez à utiliser vos ambiances non spatiales originales.

Mettez à jour vos ambiances existantes (à partir de la galerie d'ambiance) sur votre pont pour obtenir des versions spatialement optimisées à tout moment.

Revenir du mode spatial au mode non spatial lors de l'édition d'une scène.

Si vous ne scannez pas une pièce, le système appliquera la distribution classique des scénarios. À vous de choisir l’expérience qui correspond le mieux à votre intérieur.

Ambiance de la Galerie remasterisées et optimisées pour SpatialAware

Environ la moitié des scénarios réactualisés de la galerie Hue sont déjà optimisés pour SpatialAware, notamment les scénarios inspirés de la nature les plus populaires, comme Coucher sur la savane, Brise de montagne et Brume sur le lac. D'autres Ambiances compatibles avec SpatialAware seront ajoutées au fur et à mesure de l'évolution de l'expérience.

Exclusivité Hue Bridge Pro

La fonctionnalité Hue SpatialAware, exclusive au Hue Bridge Pro, propose une gestion améliorée et une compréhension plus profonde du contexte.

Il n'est pas nécessaire d'acheter de nouvelles lampes, du matériel supplémentaire ou des abonnements. Il vous suffit de mettre à jour votre application Hue et votre Bridge Pro vers les dernières versions, puis de suivre les instructions dans l'application pour scanner votre pièce et commencer à profiter des scénarios SpatialAware.

Installation simple et rapide

L'installation de SpatialAware est rapide et intuitive. Le scan d'une pièce comportant environ 10 lumières prend généralement moins d'une minute. Une fois cette opération terminée, les scénarios réactualisés de la galerie s'adaptent automatiquement à votre pièce. Il n'est pas nécessaire d'éditer manuellement les ambiances ou de régler les lumières individuelles.

Vous pouvez choisir de scanner soit la lumière physique (par exemple, une suspension ou une lampe de table), soit l'effet de lumière qu'elle crée sur une surface (par exemple, votre mur pour les projecteurs). Nous recommandons la deuxième option pour les lampes qui créent un effet de lumière large sur un mur plus éloigné du spot.

Téléphones avec LiDAR :

Visez la lumière clignotante --> Appuyez sur « + » --> Vérifiez que l'emplacement du point est aligné avec la lumière ou l'effet de lumière --> Appuyez sur Suivant pour scanner la lumière suivante.

Téléphones sans LiDAR :

Visez la lumière clignotante --> Appuyez sur « + » --> Faites un pas sur le côté et visez à nouveau -> Appuyez sur « + » --> Vérifiez que l'emplacement du point est aligné avec la lumière ou l'effet de lumière --> Appuyez sur Suivant pour scanner la lumière suivante.

Pour appliquer SpatialAware à plusieurs pièces, assurez-vous que chaque pièce de la zone est analysée.

Rescanning

Vous devez scanner une lumière et jusqu'à 3 autres luminaires dans une pièce lorsque :

Vous avez ajouté une nouvelle lumière

Vous avez déplacé une lumière

Essayez de scanner le même point que vous avez scanné à l'origine (lumière ou effet de lumière).

Qualité de votre carte spatiale

Pour obtenir la meilleure expérience possible en matière de cartographie spatiale, gardez les points suivants à l'esprit :

Toutes les lumières de la pièce doivent être allumées (accessibles) et scannées. Si vous ajoutez une lumière à la pièce, veillez à mettre à jour la carte spatiale et à effectuer un nouveau scan. Si vous déplacez une lumière dans la pièce, vous devrez aussi effectuer un nouveau scan de cette lumière. Les lumières couleur et les plafonniers ou suspensions amélioreront considérablement l'expérience d'éclairage. Des lumières placées à différentes hauteurs dans votre pièce amélioreront la fonctionnalité de la carte spatiale.

Conçu par des humains, jamais par une IA

SpatialAware n'utilise pas l'intelligence artificielle pour générer des effets lumineux. L’outil s’appuie sur des scénarios réactualisés spatialement, imaginés par les équipes de conception et de recherche Hue. Des algorithmes ajustent ensuite ces scénarios de lumière à la disposition et à l’emplacement précis de vos lumières dans la pièce.

Vous retrouvez cette même expertise dans l’assistant IA Hue. Ainsi, les scénarios réactualisés inspirés de la nature profitent aussi de l’optimisation SpatialAware.

Commande vocale et automatisation

Les scénarios sont stockés dans l’interface de contrôle Hue Bridge Pro. Vous pouvez activer les scénarios SpatialAware directement depuis :

L'application Hue

Accessoires

Automatisations

Assistants vocaux

Widgets

Des applications tierces

Les ambiances optimisées sur le plan spatial s'intègrent parfaitement à toutes vos commandes existantes.

Le respect de la vie privée intégré dans la conception

Votre vie privée est au cœur du fonctionnement de SpatialAware :

Aucune image ou donnée de numérisation n'est stockée. Le processus ne permet pas de sauvegarder les photos, les vidéos ou les plans des pièces.

Le processus ne permet pas de sauvegarder les photos, les vidéos ou les plans des pièces. Tout le traitement se fait localement sur votre appareil.

sur votre appareil. Aucune donnée n’est envoyée ni communiquée, à aucun moment.

Votre chambre reste toujours la vôtre.