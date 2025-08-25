Tous les produits Hue s'installent facilement via un code QR : vous pouvez donc scanner et installer tous vos appareils Hue simultanément.
Installer une lampe ou une ampoule Hue
Lisez d'abord ceci !
1. N'installez pas encore les luminaires.
Vous devrez scanner leurs codes QR, alors gardez-les à portée de main.
2. Souhaitez-vous ajouter plusieurs appareils Hue ?
Gardez-les tous ensemble ! Vous scannerez tous leurs codes QR au cours de la même étape.
3. Disposez-vous de l'application Hue ?
Téléchargez-la via la boutique d'applications de votre téléphone.
Connexion avec Bridge
Instructions pour l'installation de luminaire et d'ampoule
Votre Bridge doit être connecté et ajouté à l'application Hue.
Vous ne l'avez pas encore fait ? Apprenez à installer le Bridge.
1. Ouvrez l'application Hue.
2. Dans l'onglet Accueil, appuyez sur l'icône des trois points (…). Ensuite, appuyez sur Ajouter des appareils
Remarque : vous pouvez également ouvrir l’onglet Paramètres, puis appuyer sur Appareils. Appuyez sur l'icône plus (+) bleue dans le coin supérieur droit.
3. Choisissez une pièce à laquelle ajouter le Hue Smart Button.
4. Scannez le code QR.
Si vous souhaitez ajouter d'autres appareils Hue, scannez-les aussi. Une fois que vos appareils ont été scannés avec succès, appuyez sur Suivant.
Remarque : si votre produit ne possède pas de code QR, appuyez sur Aucun code QR pour l'ajouter en recherchant ou en utilisant son numéro de série.
5. Installez et allumez vos luminaires.
Après installation, appuyez sur Suivant pour voir les luminaires dans la pièce sélectionnée.
6. Nommez vos luminaires.
Vous pourrez ensuite nommer et sélectionner des icônes pour chaque lampe ajoutée.
Connexion sans Bridge
Instructions de configuration Bluetooth
1. Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil mobile.
2. Ouvrez l'application Hue.
3. Ouvrez l’onglet Paramètres, puis appuyez sur Appareils. Appuyez sur l'icône plus (+) bleue dans le coin supérieur droit.
4. Scannez le code QR.
Si vous souhaitez ajouter d'autres appareils Hue, vous pouvez les scanner et les configurer un par un.
Remarque : si votre produit ne possède pas de code QR, appuyez sur Aucun code QR pour l'ajouter en recherchant ou en utilisant son numéro de série.
Connexion sans Bridge (directement via des ampoules compatibles Matter)
Ce dont vous avez besoin
Des ampoules Hue compatibles Matter (portant le logo Matter sur l'emballage).
Un hub contrôleur Matter prenant en charge un routeur de bordure Thread (par ex. Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2ème génération, Amazon Echo 4ème génération).
Instructions de configuration
1. Ouvrez votre application de maison connectée (Apple Home, Google Home, Alexa).
2. Ajoutez un nouvel appareil
3. Scannez le code QR figurant sur le guide d'installation (code QR Matter) ou entrez le code d'association à 11 chiffres.
4. Allumez l'ampoule et assurez-vous qu'elle est en mode d'association (clignotement ou réinitialisation si nécessaire).
5. Personnalisez l'ampoule : nommez-la, affectez-la à une pièce et testez les automatisations.
Astuce : si l'ampoule était précédemment connectée à un Hue Bridge, vous devez la supprimer du Bridge avant de l'associer directement via Matter.
Besoin d'aide ?
Consultez notre FAQ ou contactez l'assistance.
Lire la FAQ sur Philips Hue app>
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.