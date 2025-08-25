Aide

Installer une lampe ou une ampoule Hue

Tous les produits Hue s'installent facilement via un code QR : vous pouvez donc scanner et installer tous vos appareils Hue simultanément.

Lisez d'abord ceci !

1. N'installez pas encore les luminaires.
Vous devrez scanner leurs codes QR, alors gardez-les à portée de main.

2. Souhaitez-vous ajouter plusieurs appareils Hue ?
Gardez-les tous ensemble ! Vous scannerez tous leurs codes QR au cours de la même étape.

3. Disposez-vous de l'application Hue ?
Téléchargez-la via la boutique d'applications de votre téléphone.

Connexion avec Bridge
Connexion sans Bridge
Connexion sans Bridge (directement via des ampoules compatibles Matter)

Connexion avec Bridge

Instructions pour l'installation de luminaire et d'ampoule

Votre Bridge doit être connecté et ajouté à l'application Hue. 

Vous ne l'avez pas encore fait ? Apprenez à installer le Bridge.

 

1. Ouvrez l'application Hue.

2. Dans l'onglet Accueil, appuyez sur l'icône des trois points (…). Ensuite, appuyez sur Ajouter des appareils

Application Hue affichant l'onglet Accueil avec pointeur sur l'icône des trois points, application Hue affichant le menu des trois points avec pointeur sur Ajouter des appareils

Remarque : vous pouvez également ouvrir l’onglet Paramètres, puis appuyer sur Appareils. Appuyez sur l'icône plus (+) bleue dans le coin supérieur droit.

Application Hue affichant l'onglet Paramètres avec pointeur sur Appareils, application Hue affichant le menu Appareils avec pointeur sur l'icône plus bleue (ajouter)

3. Choisissez une pièce à laquelle ajouter le Hue Smart Button.

Application Hue affichant l'écran Ajouter des appareils à la pièce, indiquant à l'utilisateur de choisir une pièce

4. Scannez le code QR.
     Si vous souhaitez ajouter d'autres appareils Hue, scannez-les aussi. Une fois que vos appareils ont été scannés avec succès, appuyez sur Suivant. 

Remarque : si votre produit ne possède pas de code QR, appuyez sur Aucun code QR pour l'ajouter en recherchant ou en utilisant son numéro de série.

Application Hue affichant l'écran Ajouter des appareils avec pointeur sur le bouton Scanner le code QR, application Hue affichant l'écran Scanner les codes QR avec pointeur sur le bouton Suivant

5. Installez et allumez vos luminaires.
    Après installation, appuyez sur Suivant pour voir les luminaires dans la pièce sélectionnée.
        

Application Hue affichant les appareils scannés avec pointeur sur le bouton Suivant, application Hue affichant un écran de confirmation indiquant les appareils ajoutés

6. Nommez vos luminaires. 
    Vous pourrez ensuite nommer et sélectionner des icônes pour chaque lampe ajoutée.
        

Application Hue affichant les appareils scannés avec pointeur sur le bouton Suivant, application Hue affichant un écran de confirmation indiquant les appareils ajoutés

Connexion sans Bridge

Instructions de configuration Bluetooth

1. Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil mobile.

iPhone affichant le centre de contrôle, iPhone affichant les paramètres de l'application Hue

2. Ouvrez l'application Hue.

iPhone affichant le centre de contrôle, iPhone affichant les paramètres de l'application Hue

3. Ouvrez l’onglet Paramètres, puis appuyez sur Appareils. Appuyez sur l'icône plus (+) bleue dans le coin supérieur droit.

iPhone affichant le centre de contrôle, iPhone affichant les paramètres de l'application Hue

4. Scannez le code QR. 
    Si vous souhaitez ajouter d'autres appareils Hue, vous pouvez les scanner et les configurer un par un.

Remarque : si votre produit ne possède pas de code QR, appuyez sur Aucun code QR pour l'ajouter en recherchant ou en utilisant son numéro de série.

iPhone affichant le centre de contrôle, iPhone affichant les paramètres de l'application Hue

Connexion sans Bridge (directement via des ampoules compatibles Matter)

Ce dont vous avez besoin

Des ampoules Hue compatibles Matter (portant le logo Matter sur l'emballage).

Un hub contrôleur Matter prenant en charge un routeur de bordure Thread (par ex. Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2ème génération, Amazon Echo 4ème génération).

Instructions de configuration

1. Ouvrez votre application de maison connectée (Apple Home, Google Home, Alexa).

2. Ajoutez un nouvel appareil

3. Scannez le code QR figurant sur le guide d'installation (code QR Matter) ou entrez le code d'association à 11 chiffres.

4. Allumez l'ampoule et assurez-vous qu'elle est en mode d'association (clignotement ou réinitialisation si nécessaire).

5. Personnalisez l'ampoule : nommez-la, affectez-la à une pièce et testez les automatisations.

Astuce : si l'ampoule était précédemment connectée à un Hue Bridge, vous devez la supprimer du Bridge avant de l'associer directement via Matter.

Besoin d'aide ?

Consultez notre FAQ ou contactez l'assistance. 

