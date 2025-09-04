1. Applicabilité :

a. Les présentes Conditions supplémentaires relatives à Hue Secure (les « Conditions Hue Secure ») s'appliquent à l'utilisation des Produits Philips Hue Secure, des Produits Hue Secure et des Services Hue Secure, comme décrit ci-dessous.

b. Pour utiliser les Produits Philips Hue Secure, les Produits Hue Secure et les Services Hue Secure, vous devez accepter les Conditions d'utilisation de Hue intégrant les présentes Conditions de Hue Secure (« Contrat Hue Secure »), le contrat légal conclu entre nous et vous régissant votre utilisation des Produits Philips Hue Secure, des Produits Hue Secure et des Services Hue Secure. En cas d'incohérence entre les Conditions de Hue Secure et les Conditions d'utilisation de Hue, les présentes Conditions de Hue Secure prévaudront. Le Contrat Hue Secure contient des conditions et des exigences applicables à vous et à vos Utilisateurs autorisés et vous êtes responsable de leur respect.

2. Produits Hue Secure et Services Hue Secure :

a. Les Produits Philips Hue Secure, les Produits Hue Secure et les Services Hue Secure comprennent :

• les appareils matériels de marque Philips Hue Secure et Hue Secure, ainsi que les produits Philips Hue et les produits Hue que nous avons identifiés soit sur l'emballage, soit dans les supports marketing à utiliser avec les Services Hue Secure (« Produits Hue Secure ») ; et

• les fonctionnalités incluses dans l'accès gratuit (comme indiqué à l'article 5 ci-dessous), l'abonnement Hue Secure Basic ou l'abonnement Hue Secure Premium et (selon votre choix de plan) les fonctionnalités comprenant, mais sans s'y limiter, une chronologie des événements liés à la sécurité à l'intérieur ou à l'extérieur de votre domicile, la possibilité d'armer/désarmer votre système, des notifications push mobiles d'événements pertinents pour la sécurité si configurés, la visualisation vidéo en direct depuis des caméras Philips Hue Secure ou Hue Secure, la possibilité de lire des clips d'enregistrement d'événements détectés. De plus, les événements pertinents pour la sécurité peuvent être personnalisés par vous en tant que propriétaire (ou utilisateur autorisé) pour, par exemple, exclure certaines zones d'une vue de caméra Philips Hue Secure ou Hue Secure. Certaines fonctionnalités (y compris le stockage étendu de clips vidéo) ne sont disponibles qu'avec un plan de service Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium payant supplémentaire. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles via la Hue app. Les fonctionnalités qui vous sont applicables selon votre choix d'accès gratuit, Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium sont collectivement appelées « Services Hue Secure ». Le matériel et les abonnements Hue Secure sont disponibles dans les pays suivants : Autriche, Belgique, France, Bulgarie, Canada, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis et Roumanie.

b. Vous êtes autorisé(e) à utiliser les Produits Hue Secure et les Services Hue Secure conformément aux conditions et exigences énoncées dans le Contrat Hue Secure.

3. Conditions d'utilisation :

a. Produits requis : les Services Hue Secure nécessitent des Produits Hue Secure compatibles que vous devez acheter séparément et qui sont associés à la Hue app et à votre compte utilisateur Hue. Vous comprenez et acceptez que les Services Hue Secure fonctionnent uniquement avec les Produits Hue Secure et ne sont pas destinés à être utilisés avec d'autres produits. Si vous n'êtes plus autorisé à utiliser les Produits Hue Secure (par exemple, en raison d'une vente), vous êtes tenu de dissocier immédiatement ces Produits Hue Secure.

b. Installation et exploitation :

• Il est de votre responsabilité de :

o obtenir, configurer et maintenir les exigences techniques et autres en stricte conformité avec les instructions et spécifications mises à disposition par nous pour vous ;

o installer, tester et utiliser vos Produits Hue Secure et vos Services Hue Secure uniquement conformément à tous les avertissements, mises en garde et instructions applicables que nous mettons à votre disposition, ainsi qu'aux lois, codes de réglementation et normes fédéraux, étatiques et locaux applicables ; et

o remplacer ou recharger les piles de vos Produits Hue Secure si nécessaire.

• Configuration système et périphérique requise : Les Produits Hue Secure et les Services Hue Secure nécessitent un compte utilisateur Hue, un réseau Wi-Fi fonctionnel chez vous, connecté à un accès Internet fiable avec une bande passante suffisante, et un appareil mobile avec la Hue app. D'autres appareils peuvent également être requis (comme indiqué par nous) pour l'utilisation de tout ou partie des Produits Hue Secure et des Services Hue Secure, comme un Philips Hue Bridge. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous disposez de tous les éléments système et périphériques requis et qu'ils sont compatibles et correctement configurés. Nous pouvons activer le Bluetooth sur votre appareil mobile, sans notification préalable, mais sous réserve des paramètres de votre appareil, pour faciliter le bon fonctionnement des Produits Hue Secure et des Services Hue Secure et activer certaines fonctionnalités.

• Nous ne surveillons pas vos Produits Hue Secure et nous ne répondons pas aux informations et événements reçus pendant que vous utilisez les Services Hue Secure. Il vous appartient uniquement (ou à votre Utilisateur autorisé) de prendre de telles mesures, y compris de relayer les messages d'événement à vos contacts désignés. En outre, il est de votre responsabilité de déterminer la réponse appropriée à l'ensemble des informations et événements que vous recevez lors de l'utilisation des Produits Hue Secure et des Services Hue Secure et vous acceptez que vous soyez entièrement responsable de votre réponse et de celle de vos contacts désignés. Si votre réponse aux informations et aux événements lors de l'utilisation du Service Hue Secure entraîne des frais, vous acceptez l'entière responsabilité de ces frais. Si vous recevez un avis de danger pour la vie/de sécurité, de risque matériel, d'incendie, d'inondation, de cambriolage, de vol, de problème médical ou d'autres événements d'urgence lors de l'utilisation des Services Hue Secure, vous devez immédiatement contacter la police, les pompiers ou le service d'intervention d'urgence approprié, puisque nous ne fournissons aucun service de surveillance ou d'intervention d'urgence.

• Si vos Produits Hue Secure ne sont pas correctement installés ou si l'un des détecteurs est en dehors de la plage de détection ou est gêné ou obstrué par des murs, des meubles, des biens personnels ou d'autres objets, vous pouvez recevoir de fausses alarmes ou constater des échecs de détection.

• Vous garantissez et déclarez que l'installation et le fonctionnement des Produits Hue Secure ont été effectués dans les règles de l'art et n'enfreignent aucun droit de tiers, y compris le droit à la vie privée d'autrui. Dans le cas où l'installation et le fonctionnement des Produits Hue Secure enfreignent les droits de tiers, il est de votre responsabilité, le cas échéant, d'informer et d'obtenir tout consentement de tiers qui pourrait être nécessaire pour l'installation et le fonctionnement souhaités des Produits Hue Secure et l'utilisation des Services Hue Secure.

• Dans toute la mesure permise par la loi, nous déclinons expressément par la présente toute responsabilité liée à l'installation et au fonctionnement et/ou à l'utilisation des Produits Hue Secure et des Services Hue Secure, y compris toute utilisation des Produits Hue Secure contraire aux réglementations fédérales, lois nationales et locales, codes de réglementation ou normes.

• Les Produits Hue Secure et les Services Hue Secure peuvent subir des interruptions temporaires pour des raisons de sécurité, une défaillance du système (y compris une défaillance de votre connexion Wi-Fi et une bande passante insuffisante), des difficultés techniques, la maintenance, des tests, des réparations, des mises à jour ou d'autres difficultés. Bien que nous nous efforcions de garantir que l'utilisation des Produits Hue Secure et des Services Hue Secure soit aussi ininterrompue que possible quant à ses capacités techniques et opérationnelles, aucun droit ne vous est accordé en la matière, et nous ne garantissons pas une utilisation ininterrompue ni nous engageons à la fournir.

• Toute fonction de détection sonore ne peut détecter que le son désigné (par exemple, un détecteur de fumée T3) et constitue une mesure secondaire qui n'est pas capable de détecter la présence de dangers (par exemple, de la fumée) et ne doit donc pas remplacer l'appareil principal (par exemple, votre détecteur de fumée principal déclenche une alarme en fonction de la présence de fumée qui peut ensuite être entendue grâce à la détection sonore. La fonction de détection sonore ne peut pas garantir qu'un incendie sera détecté de manière fiable). Il est de votre responsabilité d'utiliser votre appareil principal pour détecter le danger et nous ne sommes pas responsables des dommages découlant ou associés à la présence des dangers. L'utilisation de toute fonction de détection sonore est soumise à des exigences spécifiques (y compris, par exemple, la distance par rapport à l'appareil principal).

c. Usage résidentiel uniquement : les Produits Hue Secure et les Services Hue Secure sont uniquement destinés à votre usage personnel, individuel et privé. Les Produits Hue Secure et les Services Hue Secure ne sont pas destinés à, et nous ne sommes pas responsables de, toute utilisation professionnelle ou commerciale ou autre utilisation non résidentielle des Produits Hue Secure et des Services Hue Secure.

d. Pas de surveillance tierce : les Services Hue Secure ne comprennent aucune surveillance ou intervention d'urgence par un tiers ; et à ce titre :

• nous n'avons pas accès aux alertes ou aux images en temps réel ;

• nous ne surveillons aucune notification et nous n'informerons ni n'enverrons aucune autorité tierce ou d'urgence à votre domicile en cas de notification ou d'urgence ; et

• nous ne sommes pas responsables des retards dans l'application de la loi ou du temps de réponse de tiers.

Toutes les notifications d'intervention d'urgence, y compris les événements mettant la vie en danger, qui menacent la sécurité et les situations d'urgence doivent être dirigées par vous vers les services d'intervention appropriés. EN AUCUN CAS NOUS N'ENVERRONS DES SERVICES D'URGENCE À VOTRE DOMICILE EN CAS D'URGENCE OU AUTRE.

e. Pas d'élimination d'événements :

• Les Produits Hue Secure et les Services Hue Secure ne sont pas destinés à réduire ou empêcher les violations de domicile, les cambriolages et/ou les vols, et nous ne faisons aucune déclaration ni ne fournissons aucune garantie à ce sujet. En conséquence, vous comprenez et acceptez ce qui suit:

o vous ne pouvez pas compter sur les Produits Hue Secure et les Services Hue Secure pour éviter ou minimiser la survenance d'événements, tels que les cambriolages et les vols, ou leurs conséquences ; et

o les Produits Hue Secure et les Services Hue Secure ne peuvent pas éviter ou minimiser ces événements ni leurs conséquences.

Nous n'offrons aucune garantie ou représentation expresse ou implicite que l'utilisation des Produits Hue Secure ou des Services Hue Secure éviteront ou minimiseront de tels événements, ou leurs conséquences et/ou affecteront ou augmenteront tout niveau de sécurité.

• Vous reconnaissez que les Produits Hue Secure et les Services Hue Secure ne remplacent pas un système de notification d'urgence surveillé par un tiers. Nos systèmes sont développés pour fournir des notifications de manière fiable et opportune. Cependant, nous ne pouvons pas garantir que vous recevrez toutes les notifications en temps opportun.

• Vous devez vous protéger contre tout risque de perte avec la couverture d'assurance appropriée, et vous êtes responsable d'obtenir toute la couverture d'assurance que vous jugez nécessaire ou requise en vertu des exigences applicables.

f. Votre responsabilité de vous conformer avec la loi :

• Les lois qui protègent la confidentialité et d'autres lois, réglementations, codes ou normes fédéraux, étatiques ou locaux applicables dans votre juridiction peuvent imposer certaines responsabilités à vous-même et à votre utilisation des Produits Hue Secure et des Services Hue Secure et vous comprenez et acceptez que vous êtes seul responsable du respect de ces lois, réglementations, codes ou normes fédéraux, étatiques ou locaux applicables lorsque vous utilisez les Produits Hue Secure et les Services Hue Secure. Ceci comprend :

o la conformité relative à l'enregistrement ou au partage de contenu vidéo ou audio, y compris le contenu qui inclut des tiers, des espaces publics ou contient autrement des informations relatives à l'identité d'un ou plusieurs individus ;

o la conformité exigeant qu'un avis soit donné ou que le consentement soit obtenu auprès de tiers en ce qui concerne votre utilisation des Produits Hue Secure ou des Services Hue Secure (par exemple, les lois ou réglementations vous obligeant à afficher une signalisation appropriée informant les autres qu'un enregistrement audio/visuel est en cours). Veuillez noter que nous ne fournissons pas d'autocollants ou de matériaux similaires pouvant être interprétés comme des panneaux de signalisation fournis avec des Produits Hue Secure à des fins de conformité et que vous demeurez seul responsable du respect de la législation applicable ;

o la responsabilité de s'assurer que les Produits Hue Secure dotés de capacités d'enregistrement audio et vidéo ne sont pas dirigés vers des zones publiques ; et/ou situés à proximité d'une zone où des personnes peuvent raisonnablement s'attendre à l'intimité (comme une salle de bain ou une chambre) ;

o la conformité à toutes les exigences selon lesquelles l'installation de tout Produit Hue Secure qui prend des enregistrements visuels et/ou audio doit être installée à un angle tel qu'il ne prend aucun enregistrement au-delà des limites de votre propriété (y compris les trottoirs publics ou les routes)

o le respect de toutes les lois applicables en matière de confidentialité biométrique, et vous garantissez par la présente que toutes les données téléchargées dans le cadre des Services Hue Secure aux fins de toute fonction de reconnaissance faciale ont été obtenues conformément à ces lois ;

o le respect de toutes les exigences applicables en matière de transparence ou de notification aux autorités ;

o le respect des durées de conservation des données personnelles applicables, y compris la sélection du plan d'abonnement approprié conformément à celles-ci ; et

o plus généralement, le respect de la législation applicable en matière de protection de la vie privée et des données.

• Nous ne sommes pas responsables de votre utilisation des Services Hue Secure ou des Produits Hue Secure d'une manière qui enfreint la loi ou viole les droits d'un individu.

• Les Produits Hue Secure et les Services Hue Secure sont uniquement destinés à votre usage personnel, individuel et privé. Les lois sur la protection des données et la confidentialité de votre lieu de résidence peuvent imposer certaines responsabilités à vous-même et à votre utilisation des Produits Hue Secure et des Services Hue Secure. Pour certaines données vidéo, audio et de reconnaissance faciale que vous collectez à l'aide des Produits Hue Secure et des Services Hue Secure (par exemple, signaux vidéo et audio et données) en tant que Propriétaire ou Utilisateur autorisé, vous êtes le contrôleur des données collectées par ces Produits Hue Secure et Services Hue Secure, et nous sommes les sous-traitants de ces données, en vertu des lois applicables.

• En ce qui concerne les activités que vous entreprenez en tant que propriétaire ou utilisateur autorisé qui peuvent être qualifiées d'activités domestiques en vertu de la loi applicable en ce qui concerne l'enregistrement ou la diffusion vidéo et l'enregistrement ou la diffusion audio en utilisant les Produits Hue Secure et les Services Hue Secure, nous sommes votre sous-traitant tel que défini dans le règlement général de l'UE sur la protection des données applicable (règlement (UE) 2016/679).

• Lorsque nous agissons en tant que sous-traitant des données personnelles que vous avez collectées lors de votre utilisation des Produits Hue Secure et des Services Hue Secure, l'Accord de traitement des données Hue Secure (« DPA ») doit s'appliquer. En acceptant les conditions d'utilisation de Hue, vous acceptez également le DPA. Vous pouvez accéder au DPA ici : https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. En cas de problème :

• Nous nous efforcerons de faire en sorte que l'utilisation des Services Hue Secure sera aussi ininterrompue que possible quant aux capacités techniques et opérationnelles, mais nous ne pouvons pas promettre une utilisation ininterrompue. Sauf dans la mesure requise par la loi applicable, les Services Hue Secure sont fournis « TELS QUELS » et « TELS QUE DISPONIBLES » et dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable, NOUS DÉCLINONS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-VIOLATION, ET TOUTE GARANTIE DÉCOULANT D'UNE TRANSACTION OU D'UN USAGE COMMERCIAL. Nous ne garantissons pas que les Produits Hue Secure et les Services Hue Secure répondront à vos exigences ou seront disponibles de manière ininterrompue, sécurisée ou sans erreur. Nous n'offrons aucune garantie quant à la qualité des informations ou contenus fournis par les Services Hue Secure. Nous ne garantissons pas et déclinons par la présente toute garantie implicite que le fonctionnement des Services Hue Secure sera exempt d'erreurs ou ininterrompu. Il n'est pas garanti que l'accès ou l'utilisation des Services Hue Secure ne sera pas interrompu ou altéré par des travaux de maintenance, des développements ultérieurs ou autrement, par des perturbations.

• Si vous êtes un client résidant dans l'Espace économique européen, les lois en vigueur dans l'EEE vous protègent par une garantie légale couvrant les exigences de conformité des Services Hue Secure. Aux termes de ladite garantie, nous chercherons une solution à tout problème de conformité que vous constateriez pendant l'utilisation des Services Hue Secure.

• Si vous rencontrez un quelconque problème de fonctionnalité des Services Hue Secure, veuillez nous contacter via nos canaux d'assistance client (consultez ce lien pour afficher nos coordonnées pour votre zone géographique : https://www.philips-hue.com/support#contact) et collaborer de la manière requise en répondant à nos demandes raisonnables. Nous ferons tous les efforts nécessaires, dans la limite du raisonnable, pour résoudre le problème que vous nous avez signalé, en conformité avec nos processus standards qui prévoient (i) le recueil de l’incident via différentes sources ; (ii) l’exécution d’une évaluation de l’impact à l’aide d’outils d’évaluation afin de prioriser l’incident ; et (iii) l’élaboration et la mise en œuvre d’une solution adaptée à l’ordre de priorité spécifique défini, soit une solution intermédiaire (correctif ou solution de contournement), soit une mise à jour future (à court ou long terme) (« Processus de support »).

• Si nous ne pouvons pas remédier au défaut conformément à notre Processus de Support, vous aurez droit aux recours suivants pour votre plan Hue Secure Basic et Hue Secure Premium payant (le cas échéant) : (i) une réduction proportionnelle des frais d'abonnement applicables ; ou (ii) la résiliation de votre plan d'abonnement et un remboursement du montant au prorata déjà payé pour la période au cours de laquelle vous rencontrez un manque de fonctionnalité et de tout montant (le cas échéant) déjà payé pour toute période future. Notre incapacité à remédier au défaut comprendra les cas où (i) la suppression du défaut est impossible, (ii) le défaut n'est pas corrigé car associé à des coûts disproportionnés, (iii) un défaut de conformité apparaît malgré notre tentative d'y remédier, (iv) le défaut est si grave que la réduction immédiate du prix ou la résiliation est justifiée, (v) nous refusons toute exécution supplémentaire, ou (vi) il est évident (y compris dans une déclaration de notre part) que (dans un délai raisonnable, ou sans inconvénient important pour vous), nous ne pouvons pas remédier au défaut.

4. Contenu utilisateur :

a. Les Services Hue Secure offrent la possibilité de capturer et/ou d'enregistrer des événements audio, vidéo, d'ouverture/fermeture et de mouvement avec horodatage et images (avec du texte en tant que sous-ensemble) par certains Produits Hue Secure (« Contenu utilisateur »). L'audio, la vidéo et les images (avec du texte en tant que sous-ensemble) ne sont pas accessibles par nous. Les métadonnées indiquant qu'il y a eu un événement à un moment précis et la classification de l'événement nous sont connues.

b. Vous êtes seul responsable du Contenu utilisateur, et nous n'assumons aucune responsabilité envers vous ou toute autre personne qui utilise votre compte utilisateur en ce qui concerne tout Contenu utilisateur. Vous devez vous assurer que les Produits Hue Secure n'enregistrent le contenu de l'utilisateur que si où vous êtes autorisé à le faire. Vous ne devez pas transférer de Contenu utilisateur qui, par sa nature, sa forme, sa conception ou de toute autre manière, viole la loi applicable ou la morale ou porte atteinte aux droits de tiers. Une violation de l'un des éléments ci-dessus constitue un motif de résiliation de votre droit d'utiliser ou d'accéder aux Services Hue Secure.

c. Nous ne pouvons pas afficher le Contenu utilisateur, à l'exception (i) des métadonnées indiquant qu'il y a eu un événement à un moment précis et la classification de l'événement ; et (ii) si le Contenu utilisateur a été téléchargé par vous (uniquement en tant qu'administrateur) et partagé avec nous à votre discrétion (par exemple en rapport avec la qualité et le service client). Nous pouvons toutefois divulguer votre Contenu utilisateur aux forces de l'ordre ou à une autorité gouvernementale, si la loi l'exige. Dans ce cas, vous coopérerez pleinement avec nous pour vous conformer à ces exigences légales. Veuillez consulter l'article Hue Secure - Demandes de divulgation https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. Consommateurs résidents au Canada : si votre pays de résidence est le Canada, afin de vous fournir le Service Hue Secure, vous consentez par la présente au traitement du Contenu utilisateur qui est nécessaire pour la fourniture des Services Hue Secure. Vous consentez en outre à ce que nous anonymisions vos données personnelles (processus par lequel il n'est plus possible d'associer les données avec une personne concernée (données seules ou combinées avec d'autres données) pour leur utilisation à des fins commerciales internes.

5. Accès aux fonctionnalités ; frais ; paiement :

a. Lorsque vous activez vos Produits Hue Secure via la Hue app, vous avez droit à un essai de trente (30) jours (« Essai »). À la fin de votre Essai, vous avez la possibilité (via la Hue app) :

i. d'utiliser certaines fonctionnalités disponibles sans frais supplémentaires (« Accès gratuit ») ; ou

ii. de souscrire à un plan d'abonnement moyennant des frais supplémentaires. Les abonnements sont disponibles avec deux plans différents, à savoir Hue Secure Basic et Hue Secure Premium. Vous pouvez choisir d'obtenir un abonnement Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium sous forme de forfait mensuel ou annuel, qui se poursuivra jusqu'à l'annulation de votre abonnement. SAUF SI VOUS NOUS AVISEZ AVANT LA FIN DE LA PÉRIODE D'ABONNEMENT EN COURS QUE VOUS NE SOUHAITEZ PAS CONTINUER VOTRE ABONNEMENT, VOUS COMPRENEZ QUE VOTRE PLAN D'ABONNEMENT SE RENOUVELLERA AUTOMATIQUEMENT ET VOUS NOUS AUTORISEZ À FACTURER LES FRAIS D'ABONNEMENT ALORS APPLICABLES POUR CHAQUE PÉRIODE SUCCESSIVE, EN UTILISANT LA MÉTHODE DE PAIEMENT QUE VOUS AVEZ FOURNIE VIA L'APP STORE CORRESPONDANT.

b. Une description complète des fonctionnalités d'accès gratuit, Hue Secure Basic et Hue Secure Premium ainsi que les frais applicables, les modalités de paiement, les délais de préavis vous sont fournis sur notre site Web à l'adresse https://www.philips-hue.com/securityplans. Les frais d'abonnement Hue Secure Basic et Hue Secure Premium sont facturés à l'avance, le premier jour de la période d'abonnement, qu'il soit mensuel ou annuel et sont payés par vous via l'App Store concerné (Apple ou Google) que vous utilisez (« Votre boutique d'applications ») (et suivent donc les méthodes de paiement que vous choisissez d'utiliser dans votre App Store et toutes les conditions qui s'y rapportent).

c. Lorsque vous passez une commande pour l'abonnement Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium, un abonnement valide, contraignant et exécutoire est créé entre vous et nous, avec l'obligation connexe de payer les frais correspondants conformément au plan d'abonnement applicable. Si vous êtes un consommateur basé dans l'EEE, vous consentez expressément à ce que nous vous fournissions les services dans le cadre de l'abonnement concerné immédiatement après votre achat et à ce que vous perdiez votre droit de rétractation.

d. Si nous ne recevons pas votre paiement via votre App Store, nous nous réservons le droit d'annuler votre abonnement et vous ne pourrez utiliser que l'accès gratuit.

e. Les frais au moment de la souscription à un abonnement Hue Secure Basic et Hue Secure Premium s'appliquent pour la période concernée pour laquelle vous avez effectué le paiement (par exemple, s'ils sont annuels, ils s'appliquent à cette période annuelle spécifique et s'ils sont mensuels, ils s'appliquent à ce mois spécifique). Tous les frais incluent la taxe sur la valeur ajoutée si applicable dans votre juridiction.

f. Nous pouvons mettre à jour l'accès gratuit, Hue Secure Basic et/ou Hue Secure Premium en introduisant de nouvelles fonctionnalités, modifier ou interrompre (temporairement ou définitivement) toute fonctionnalité ou composante de celui-ci ou imposer des limites à certaines fonctionnalités et/ou modifier les frais applicables, les conditions de paiement, les périodes de préavis ou autres conditions. Chacune de ces mises à jour et modifications est désignée par le terme « Mise à jour du plan ». Nous vous informerons d'une Mise à jour du plan (soit par e-mail, soit dans la Hue app) et pendant la période d'abonnement au cours de laquelle nous avons déjà reçu votre paiement pour ce plan d'abonnement, toute Mise à jour du plan sera à votre disposition pour le reste de la période pour laquelle vous avez payé. Par exemple, si vous disposez d'un abonnement annuel et que nous mettons à disposition des fonctionnalités supplémentaires au cours de cette période annuelle pour laquelle vous avez déjà payé, ces fonctionnalités seront disponibles selon les conditions tarifaires déjà appliquées pour cette période (nous ne vous facturerons donc pas de frais supplémentaires pour ces fonctionnalités supplémentaires). Si vous ne souhaitez pas poursuivre votre plan Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium en raison d'une Mise à jour du plan, vous pouvez résilier cet abonnement conformément à la période de préavis applicable. Vous avez droit à résilier votre plan Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium si la Mise à jour du plan a un impact négatif sur votre accès ou votre utilisation du plan respectif, à moins que cet impact négatif ne soit que mineur. Dans ce cas, vous aurez le droit de résilier votre plan Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium sans frais dans les 30 (trente) jours suivant (i) la réception des informations concernant la Mise à jour du plan ou (ii) le moment où la Mise à jour du plan est entrée en vigueur, selon la date la plus tardive.

6. Indemnisation : LE PRÉSENT CONTRAT HUE SECURE EST CONCLU POUR VOTRE SEUL BÉNÉFICE. PAR CONSÉQUENT, ET DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, VOUS ACCEPTEZ DE NOUS INDEMNISER, DE NOUS DÉFENDRE ET DE NOUS DÉGAGER DE TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE (i) TOUTES RÉCLAMATIONS OU ACTIONS D'UNE PARTIE TIERCE QUELLE QU'ELLE SOIT, RÉSULTANT DE OU EN RAPPORT AVEC L'ACCÈS À L'APPLICATION OU SON UTILISATION QUI ENFREINDRAIENT LE DROIT D'UTILISATION OU LE CONTRAT HUE SECURE, LES PRODUITS HUE SECURE ET/OU LES SERVICES HUE SECURE (« ACTION PAR UNE PARTIE TIERCE ») ; ET (ii) L'ENSEMBLE DES DOMMAGES, PERTES, RÈGLEMENTS ET JUGEMENTS EN DÉCOULANT (Y COMPRIS LE PAIEMENT DES FRAIS D'AVOCAT ET LES COÛTS ASSUMÉS, ÉVALUÉS, RETENUS, OU PAYÉS PAR NOUS, EN LIEN AVEC OU DÉCOULANT DE L'ACTION D'UNE PARTIE TIERCE (« PERTES LIÉES À UNE PARTIE TIERCE »), MÊME SI UNE TELLE ACTION PAR UNE PARTIE TIERCE ET LES PERTES LIÉES À UNE PARTIE TIERCE DÉCOULE D'UNE NÉGLIGENCE DE NOTRE PART DE QUELQUE SORTE OU DE QUELQUE IMPORTANCE QUE CE SOIT, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT OU DE GARANTIE OU D'UN CHANGEMENT D'ÉTAT, DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE, DU NON-RESPECT DES LOIS APPLICABLES, DE L'ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE OU D'UNE AUTRE FAUTE. AUCUNE CLAUSE DU PRÉSENT DOCUMENT NE SERA INTERPRÉTÉE COMME ENTRAINANT UNE INDEMNISATION QUI RENDRAIT CET ARTICLE, EN TOUT OU PARTIE, NUL ET/OU NON AVENU SELON LES LOIS APPLICABLES. CETTE OBLIGATION D’INDEMNISATION NE S’APPLIQUERA PAS À TOUT COMPORTEMENT IRRÉFLÉCHI OU IMPRUDENT NI À TOUTE FAUTE INTENTIONNELLE DE NOTRE PART, OU À TOUTE NÉGLIGENCE GRAVE DE NOTRE PART DANS LES ÉTATS /PROVINCES/PAYS QUI N’AUTORISENT PAS LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR NÉGLIGENCE GRAVE. LE TERME « PARTIE TIERCE » EST ICI DÉFINI COMME INCLUANT TOUTE PERSONNE OU ENTITÉ NE PRENANT PAS PART AU CONTRAT HUE SECURE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, UN CONJOINT, UN MEMBRE DE LA FAMILLE, UN INVITÉ, UN LOCATAIRE, UN EMPLOYÉ OU UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE.

7. Responsabilité :

a. EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, NOUS NE POURRONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, PUNITIFS, MULTIPLES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES FRAIS D'AVOCAT) OU DES PERTES DE PROFITS RÉSULTANT DES SERVICES HUE SECURE MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LA LOI APPLICABLE PEUT NE PAS PERMETTRE LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ OU DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, AINSI LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. EN AUCUN CAS, NOTRE RESPONSABILITÉ TOTALE ENVERS VOUS POUR TOUS DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (QUE CE SOIT À TITRE CONTRACTUEL, DÉLICTUEL OU AUTRE) NE DÉPASSERA LE MONTANT PAYÉ PAR VOUS, LE CAS ÉCHÉANT, POUR LES SERVICES HUE SECURE EN CAUSE DANS LES DOUZE (12) MOIS PRÉCÉDENTS. CETTE LIMITATION EST CUMULATIVE ET NE SERA PAS ÉTENDUE PAR L'EXISTENCE DE PLUS D'UN INCIDENT OU RÉCLAMATION. SIGNIFY DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DE NOS CONCÉDANTS ET FOURNISSEURS. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE TOUT CONTENU (Y COMPRIS TOUT CONTENU UTILISATEUR), Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE ERREUR OU OMISSION DANS TOUT CONTENU, OU TOUTE PERTE OU DOMMAGE DE TOUT GENRE ENCOURU DANS LE CADRE DE L'UTILISATION OU DE L'EXPOSITION À TOUT CONTENU TRANSMIS OU AUTREMENT RENDU DISPONIBLE VIA LES SERVICES HUE SECURE.

b. VOUS UTILISEZ LES SERVICES HUE SECURE À VOS PROPRES RISQUES. VOUS ÊTES SEUL RESPONSABLE DE LA PROTECTION ET DE LA SAUVEGARDE ADÉQUATES DE VOTRE CONTENU UTILISATEUR EN LIEN AVEC VOTRE UTILISATION DES SERVICES HUE SECURE. VOUS ACCEPTEZ EN OUTRE DE NOUS DÉGAGER DE TOUTE RESPONSABILITÉ ET VOUS VOUS ENGAGEZ À NE PAS NOUS POURSUIVRE POUR TOUTE RÉCLAMATION REPOSANT SUR VOTRE UTILISATION DES SERVICES HUE SECURE, Y COMPRIS LES RÉCLAMATIONS POUR PERTE DE DONNÉES OU DE CONTENU UTILISATEUR.

8. Conditions générales ; résiliation :

a. Durée : le Contrat Hue Secure commence lors de votre première utilisation de tout Produit Hue Secure ou des Services Hue Secure et prend fin avec l'entrée en vigueur d'une résiliation par nous ou par vous.

b. Résiliation :

• Vous pouvez résilier votre abonnement payant Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium à tout moment conformément aux périodes de notification de votre abonnement Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium.

• Le droit de résiliation pour un motif valable reste inchangé pour nous et pour vous.

• Sauf résiliation comme indiqué ci-dessus, les dispositions du Contrat Hue Secure s'appliquent à vous aussi longtemps que vous utilisez un Produit Hue Secure.

c. Conséquences de la résiliation : à la résiliation de votre plan Hue Secure Basic ou Hue Secure Premium, tout le Contenu utilisateur stocké par notre intermédiaire en votre nom en dehors de la nouvelle période de stockage sera supprimé. Lors de la suppression de votre compte Hue, toutes les métadonnées d'événement et les données de configuration seront rendues anonymes et le Contenu utilisateur sera supprimé.

9. Conditions applicables à certains pays. Cet article 9 énonce les conditions applicables aux personnes résidant dans certains pays. S'il existe des différences entre cet article 9 et une ou plusieurs dispositions du Contrat Hue Secure figurant ailleurs que dans cet article 9, cet article 9 prévaut.

a. Article 3g (4e point) :

i. la phrase suivante doit être ajoutée si vous résidez en République tchèque : En cas de vices, vous bénéficiez des droits prévus par le Code civil.

ii. la phrase suivante doit être ajoutée si vous avez votre résidence en Hongrie : Vous bénéficierez des droits prévus par le décret gouvernemental 373/2021 (VI.30.) et le Code civil, qui s'appliqueront conjointement.

b. Article 5d :

i. sera entièrement remplacé par ce qui suit, si votre résidence est située en Pologne : si nous ne recevons pas votre paiement via Votre App Store, nous nous réservons le droit d'annuler votre abonnement dans les soixante (60) jours suivant votre commande et vous ne pourrez utiliser que l'Accès gratuit.

c. Article 6 :

i. sera entièrement remplacé par ce qui suit, si vous résidez en Autriche, Belgique, Croatie, République tchèque, Allemagne, Grèce, Italie, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse : vous êtes responsable en cas de violation du Contrat Hue Secure conformément aux lois applicables.

d. Article 7 :

i. il doit être entièrement remplacé par ce qui suit si vous résidez en Autriche ou en Allemagne : toute réclamation en dommages-intérêts sera exclue. Cette exclusion de responsabilité ne s’applique pas au cas où la responsabilité obligatoire nous incombe, par exemple en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits (« Produkthaftungsgesetz »), en cas de négligence grave intentionnelle ou non, d’atteinte à la vie, à l’intégrité d’un membre ou à la santé, ou de violation d’obligations contractuelles essentielles en vertu du Contrat (« wesentliche Vertragsverletzungen »). Cependant, et sauf dans les cas prévus par la loi sur la responsabilité du fait des produits, de négligence grave, de négligence intentionnelle, ou d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, la responsabilité sera limitée aux dommages-intérêts prévisibles en matière de contrats.

ii. il sera entièrement remplacé par ce qui suit si vous résidez en Belgique, Croatie, République tchèque, Grèce, Italie, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Suisse, Royaume-Uni : toute demande de dommages-intérêts est exclue dans la mesure maximale autorisée par la loi. Cette exclusion de responsabilité ne s'applique pas à toute autre responsabilité qui ne peut être exclue par la loi, par exemple, en cas de dommages intentionnels, ou en cas de décès ou de dommages corporels résultant de notre négligence.

iii. il sera entièrement supprimé si vous résidez en Pologne, Roumanie, Espagne.

e. Article 8c :

i. la phrase suivante doit être ajoutée si vous résidez en République tchèque : cet article s'applique dans la mesure maximale permise par la loi applicable.

f. Si vous résidez en Roumanie, l'article supplémentaire suivant s'applique : vous acceptez que le Contrat Hue Secure n'inclut aucune clause inhabituelle (standard) telle que définie explicitement par la loi roumaine. Vous convenez et acceptez irrévocablement, dès l'acceptation du Contrat Hue Secure, toutes les clauses qui y sont énoncées, en particulier (mais sans s'y limiter) les articles suivants : 3.b-e, 3.f 1er point 2e alinéa, 3.f 2e point, 4.b et 6.

g. Si vous résidez au Canada (sauf la province de Québec) :

• l'article 9 des Conditions d'utilisation de Hue relatif au Contrat Hue Secure est entièrement remplacé par :

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ; RENONCIATION AU RECOURS COLLECTIF.

Cet article s'applique si votre (i) pays de résidence ou d'établissement est le Canada (à l'exception de la province de Québec) ; ou (ii) votre pays de résidence ou d'établissement n'est pas le Canada (à l'exception de la province de Québec), mais vous déposez des réclamations contre nous au Canada (à l'exception de la province de Québec).

a. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ET À L'EXCLUSION DES PERSONNES RÉSIDENTES DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC, (I) LE CONTRAT HUE SECURE EST RÉGI PAR LES LOIS DE LA PROVINCE DE L'ONTARIO. NONOBSTANT SES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CHOIX OU DE CONFLIT DE LOIS ; (II) VOUS ET NOUS ACCEPTONS DE RENONCER À TOUT DROIT DE SOUMETTRE DES RÉCLAMATIONS DEVANT UN TRIBUNAL OU DEVANT UN JURY, OU DE PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF OU À UNE ACTION REPRÉSENTATIVE CONCERNANT UNE RÉCLAMATION. D'AUTRES DROITS DONT VOUS POURRIEZ VOUS PRÉVALOIR DEVANT LA JUSTICE PEUVENT AUSSI NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU PEUVENT ÊTRE LIMITÉS DANS LE CADRE D'UN ARBITRAGE.

TOUTE RÉCLAMATION, DIFFÉREND OU CONTROVERSE (QUE CE SOIT CONTRACTUEL, DÉLICTUEL OU AUTRE, QU'IL SOIT PRÉEXISTANT, PRÉSENT OU FUTUR, ET Y COMPRIS LA LÉGALITÉ, LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS, LA COMMON LAW, LE DÉLIT INTENTIONNEL, LES RÉCLAMATIONS INJONCTIVES ET ÉQUITABLES) ENTRE VOUS ET NOUS DÉCOULANT DE OU SE RAPPORTANT AU CONTRAT HUE SECURE ET/OU AUX SERVICES HUE SECURE SERONT RÉSOLUS EXCLUSIVEMENT ET FINALEMENT PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE.

IL N'Y AURA AUCUN JUGE OU JURY DANS LE CADRE DE L'ARBITRAGE, ET L'EXAMEN PAR LA COUR D'UNE SENTENCE D'ARBITRAGE EST LIMITÉ. L'ARBITRE DOIT TENIR COMPTE DE CE CONTRAT HUE SECURE ET PEUT ACCORDER LES MÊMES DOMMAGES ET RÉPARATIONS QU'UN TRIBUNAL (Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS D'AVOCAT).

b. Pour tous litiges, qu'ils soient poursuivis devant un tribunal ou un arbitrage, vous devez d'abord nous donner la possibilité de résoudre votre réclamation en envoyant une description écrite de la réclamation à l'adresse indiquée à l'article (h). Vous et nous acceptons chacun de négocier la réclamation de bonne foi. Si vous et nous ne sommes pas en mesure de résoudre la réclamation dans les soixante (60) jours suivant la réception de cette description de réclamation et si vous avez fait un effort de bonne foi pour résoudre la réclamation directement avec nous pendant cette période, vous pouvez poursuivre la réclamation en arbitrage.

c. RÈGLES D'ARBITRAGE ET FORUM. L'arbitrage est régi par la loi sur l'arbitrage interne de la province dans laquelle vous résidez et les règles d'arbitrage de l'Institut ADR du Canada, Inc. (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) (« Règles ADRIC ») selon le cas, sauf convention contraire expresse dans les présentes. Les demandes d'arbitrage doivent être déposées auprès de l'Institut ADR du Canada, Inc. (« ADRIC »), doivent être soumises conformément aux règles de l'ADRIC et doivent inclure : (1) le nom, le numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse électronique de la partie demandant l'arbitrage ; (2) un énoncé des réclamations légales affirmées et les bases factuelles de ces réclamations ; (3) une description de la réparation recherchée et un calcul précis et de bonne foi du montant en litige (toute demande d'injonction ou d'honoraires d'avocat ne comptera pas dans le calcul du montant en litige à moins que cette injonction ne demande le paiement d'argent) ; et (4) la signature de la partie demandant l'arbitrage. Votre demande d'arbitrage doit également être transmise au service juridique de Signify à Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Nonobstant toute disposition contraire du Règlement ADRIC, l'arbitrage est entendu par un arbitre unique (choisi conformément au Règlement ADRIC), qui doit être un avocat ou un ancien juge. Le siège de l'arbitrage sera la capitale de la province de votre résidence principale à la date d'entrée en vigueur du présent Contrat Hue Secure. Toutefois, à votre demande, l'audience d'arbitrage peut avoir lieu à un endroit situé à moins de 45 kilomètres de votre résidence principale à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Contrat Hue Secure. Les parties conviennent que l'arbitrage peut se dérouler virtuellement, et l'arbitre a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner un arbitrage virtuel à la demande de l'une ou l'autre des parties. Si ADRIC n'est pas disponible pour arbitrer, les parties choisiront mutuellement un autre forum d'arbitrage.

d. POUVOIRS DE L'ARBITRE - L'arbitre aura l'autorité exclusive pour résoudre tout différend relatif à l'arbitrabilité et/ou à l'applicabilité de cette disposition d'arbitrage, y compris toute contestation d'iniquité ou toute autre contestation selon laquelle la disposition d'arbitrage ou le présent Contrat Hue Secure est nul, annulable ou autrement invalide. L'arbitre sera habilité à accorder toute réparation que pourrait accorder un tribunal en vertu de la loi ou en équité. Toute décision de l'arbitre sera définitive et contraignante pour chacune des parties et pourra être inscrite comme jugement devant tout tribunal compétent.

e. HONORAIRES ET FRAIS D'AVOCAT. Vous et nous convenons qu'en vertu des règles ADRIC nous serons responsables du paiement du solde de tous frais de dépôt dépassant 200 $ pour les réclamations de 75 000 $ ou moins. Vous pouvez être en droit de demander une indemnisation des frais et dépenses d'avocat si vous l'emportez dans l'arbitrage, dans la mesure prévue par la loi applicable et les Règles ADRIC. À moins que l'arbitre ne détermine que votre réclamation était frivole ou a été déposée à des fins de harcèlement, nous convenons que nous ne chercherons pas à faire valoir, et renonçons par la présente à tous les droits que nous pouvons avoir en vertu de la loi applicable ou des Règles ADRIC, pour recouvrer les honoraires et frais d'avocat si nous l'emportons dans l'arbitrage.

f. RENONCIATION AU RECOURS COLLECTIF. DANS LA PLUS GRANDE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ET À L'EXCLUSION DES RÉSIDENTS INDIVIDUELS DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, les parties conviennent qu'elles renoncent toutes deux au droit à un procès devant jury, et que chacune ne peut intenter de recours contre l'autre qu'à titre individuel, et non en tant que demandeur ou membre du groupe dans un prétendu recours collectif. LES ARBITRAGES COLLECTIFS ET LES RECOURS COLLECTIFS NE SONT PAS AUTORISÉS. VOUS ET NOUS CONVENONS CHACUN QUE TOUTE PROCÉDURE, QU'ELLE SOIT EN ARBITRAGE OU EN TRIBUNAL, SERA MENÉE UNIQUEMENT SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET NON DANS LE CADRE D'UNE ACTION COLLECTIVE, DE MASSE OU REPRÉSENTATIVE OU EN TANT QUE MEMBRE D'UNE ACTION COLLECTIVE, CONSOLIDÉE OU REPRÉSENTATIVE. Le tribunal arbitral ne peut regrouper les réclamations de plus d'une personne et ne peut autrement présider aucune forme de recours collectif ou représentatif. Le tribunal arbitral n'a pas le pouvoir d'examiner le caractère exécutoire de cette renonciation à l'arbitrage de classe et toute contestation de la renonciation à l'arbitrage de classe ne peut être soulevée que devant un tribunal compétent.

Si une disposition de la présente convention d'arbitrage est jugée inapplicable, la disposition inapplicable sera supprimée et les conditions d'arbitrage restantes seront appliquées.

g. EXCEPTIONS À L'ARBITRAGE. Nonobstant ce qui précède, chaque partie conserve le droit de faire entendre un différend devant la cour des petites créances à condition que le différend relève des limites de compétence de cette cour d'une quelconque manière, porte sur une demande de réparation individualisée, et ce tant que l'action demeure devant ce tribunal et n'est pas retirée ou portée en appel devant un tribunal de droit commun.

Nonobstant toute disposition contraire dans cet article, rien dans cet article ne vous empêche de faire un rapport ou de déposer une réclamation, une demande ou une accusation auprès de tout organisme ou tribunal gouvernemental ou administratif applicable, ou de demander réparation en vertu de la législation applicable en matière de protection des consommateurs si et dans la mesure où les termes de la législation applicable vous y autorisent et excluent le recours exclusif à l'arbitrage avant le litige. Cet article n'empêche pas non plus les organismes administratifs fédéraux, provinciaux ou locaux de statuer sur les réclamations et d'accorder des réparations fondées sur ces réclamations si et dans la mesure où les termes de la législation applicable empêchent le recours exclusif à l'arbitrage avant le différend. Rien dans cet article n'empêche ou n'excuse une partie de satisfaire aux conditions préalables et/ou d'épuiser les recours administratifs en vertu de la législation applicable avant de remettre un avis de demande d'arbitrage. Les différends entre les parties qui ne peuvent pas faire l'objet d'un arbitrage préalable, y compris tel que prévu par la législation applicable, sont exclus du champ d'application du présent article.

h. EXCLUSION : nonobstant ce qui précède, vous pouvez choisir de poursuivre votre réclamation devant un tribunal si vous désactivez cet article 9 dans les trente jours à compter de la date à laquelle vous acceptez pour la première fois le Contrat Hue Secure via notre application. Vous pouvez vous désinscrire sur le site Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) ou en nous envoyant un avis écrit avec votre prénom, votre nom et l'adresse e-mail que vous avez utilisés pour soumettre des informations sur notre site Web et/ou notre app à l'adresse suivante :

Signify Canada Ltée.

À l'attention de : Service juridique - Désactivation de l'arbitrage pour l'abonnement Hue Secure

281, chemin Hillmount

Markham (Ontario) Canada L6C 2S3

i. Si vous désactivez cet article ou si cet article 9 est jugé inapplicable ou s'il ne s'applique pas à vous, alors cet article 9 sera intégralement nul et non avenu et, dans ce cas, vous vous soumettez irrévocablement à la compétence personnelle et exclusive des tribunaux de la province de l'Ontario pour le règlement de toute poursuite ou procédure judiciaire autorisée en vertu du présent article. Si une partie de cet article est jugée illégale, nulle ou inapplicable par un arbitre ou un tribunal compétent, cet article dans son ensemble ne sera pas considéré comme illégal, nul ou inapplicable, mais seule la partie de cet article qui est illégale, nulle ou inapplicable sera rayée de cet article.

h. Si vous résidez aux États-Unis :

• l'article 9 des Conditions d'utilisation de Hue relatif au Contrat Hue Secure est entièrement remplacé par :

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ; RENONCIATION AU RECOURS COLLECTIF.

Cet article 9 s'applique (i) si votre pays de résidence ou d'établissement est les États-Unis ; ou (ii) si votre pays de résidence ou d'établissement n'est pas les États-Unis, mais vous formez une action en justice contre nous aux États-Unis.

a. LE CONTRAT HUE SECURE EST RÉGI PAR LES LOIS DE L'ÉTAT DU NEW JERSEY, SANS DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONFLIT DE LOIS ; ET (II) VOUS ET NOUS ACCEPTONS DE RENONCER À TOUT DROIT DE FORMER DES ACTIONS EN JUSTICE DEVANT UN TRIBUNAL OU DEVANT UN JURY, OU DE PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF OU À UNE ACTION REPRÉSENTATIVE CONCERNANT UNE RÉCLAMATION. D'AUTRES DROITS DONT VOUS POURRIEZ VOUS PRÉVALOIR DEVANT LA JUSTICE PEUVENT AUSSI NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU PEUVENT ÊTRE LIMITÉS DANS LE CADRE D'UN ARBITRAGE.

TOUTE RÉCLAMATION, DIFFÉREND OU CONTROVERSE (QUE CE SOIT CONTRACTUEL, DÉLICTUEL OU AUTRE, QU'IL SOIT PRÉEXISTANT, PRÉSENT OU FUTUR, ET Y COMPRIS LA LÉGALITÉ, LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS, LA COMMON LAW, LE DÉLIT INTENTIONNEL, LES RÉCLAMATIONS INJONCTIVES ET ÉQUITABLES) ENTRE VOUS ET NOUS DÉCOULANT DE OU SE RAPPORTANT AU CONTRAT HUE SECURE ET/OU AUX SERVICES HUE SECURE SERONT RÉSOLUS EXCLUSIVEMENT ET FINALEMENT PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE.

IL N'Y AURA AUCUN JUGE OU JURY DANS LE CADRE DE L'ARBITRAGE, ET L'EXAMEN PAR LA COUR D'UNE SENTENCE D'ARBITRAGE EST LIMITÉ. L'ARBITRE DOIT TENIR COMPTE DE CE CONTRAT HUE SECURE ET PEUT ACCORDER LES MÊMES DOMMAGES ET RÉPARATIONS QU'UN TRIBUNAL (Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS D'AVOCAT).

b. Pour tous les litiges, qu'ils soient portés devant un tribunal ou qu'ils soient réglés par arbitrage, vous devez d'abord nous donner la possibilité de répondre à votre réclamation en envoyant une description écrite de votre demande au Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, avec copie au service juridique de Signify à la même adresse. Vous et nous acceptons chacun de négocier la réclamation de bonne foi. Si vous et nous ne sommes pas en mesure de résoudre la réclamation dans les soixante (60) jours suivant la réception de cette description de réclamation et si vous avez tenté de bonne foi de régler la réclamation directement avec nous pendant cette période, vous pouvez poursuivre la réclamation en arbitrage.

c. L'arbitrage sera administré par l'American Arbitration Association (« AAA ») conformément aux Règles d'arbitrage des consommateurs et aux Procédures supplémentaires pour les litiges de consommation (les « Règles AAA ») alors en vigueur, sauf modification par la présente 9. (Les règles AAA sont disponibles sur adr.org.) Spécifiquement, les règles d'arbitrage des consommateurs prévoient :

• les réclamations peuvent être soumises à l'AAA en ligne (www.adr.org) ;

• les arbitres doivent être neutres et aucune partie ne peut choisir unilatéralement un arbitre ;

• les arbitres doivent divulguer tout parti pris, intérêt dans le résultat de l'arbitrage ou relation avec une partie ;

• les parties conservent le droit de demander réparation à la Cour des petites créances pour certaines réclamations, à leur choix ;

• les frais de dépôt initiaux pour le consommateur sont plafonnés à 200 $ ;

• le consommateur choisit le lieu de l'audience et peut choisir de participer en direct, par téléphone, par vidéoconférence ou, pour les réclamations sous 25 000 $, en soumettant des documents ;

• l'arbitre peut accorder tout recours auquel les parties pourraient prétendre devant un tribunal pour résoudre leur réclamation individuelle.

L'arbitrage sera mené par un arbitre unique et neutre qui sera situé sur le lieu où l'arbitrage aura lieu ou à proximité. L'arbitrage se déroulera à un endroit raisonnablement pratique pour vous. L'arbitre aura le pouvoir exclusif de résoudre tout différend relatif à l'arbitrabilité et/ou à l'applicabilité de cette disposition d'arbitrage, y compris toute contestation d'iniquité ou toute autre contestation selon laquelle la disposition d'arbitrage ou le présent Contrat Hue Secure est nul, annulable ou autrement invalide. L'arbitre sera habilité à accorder toute réparation que pourrait accorder un tribunal en vertu de la loi ou en équité. Toute décision de l'arbitre sera définitive et contraignante pour chacune des parties et pourra être inscrite comme jugement devant tout tribunal compétent.

d. MODIFICATION DES RÈGLES AAA - HONORAIRES ET FRAIS D'AVOCAT. Vous et nous convenons qu'en vertu des Règles AAA nous serons responsables du paiement du solde de tous frais de dépôt dépassant 200 $ pour les réclamations de 75 000 $ ou moins. Vous pouvez être en droit de demander une indemnisation des frais et dépenses d'avocat si vous l'emportez dans l'arbitrage, dans la mesure prévue par la loi applicable et les Règles AAA. À moins que l'arbitre ne détermine que votre réclamation était frivole ou déposée à des fins de harcèlement, nous convenons que nous ne chercherons pas à faire valoir, et renonçons par la présente à tous les droits que nous pouvons avoir en vertu de la loi applicable ou des Règles AAA, pour recouvrer les honoraires et frais d'avocat si nous l'emportons dans l'arbitrage.

e. RENONCIATION AU RECOURS COLLECTIF. Les parties conviennent qu'elles renoncent toutes les deux au droit à un procès devant jury et que chacune ne peut porter plainte contre l'autre qu'à titre individuel, et non en tant que plaignant ou membre d'un groupe dans le cadre d'un prétendu recours collectif. LES ARBITRAGES COLLECTIFS ET LES RECOURS COLLECTIFS NE SONT PAS AUTORISÉS. VOUS ET NOUS CONVENONS CHACUN QUE TOUTE PROCÉDURE, QU'ELLE SOIT EN ARBITRAGE OU EN TRIBUNAL, SERA MENÉE UNIQUEMENT SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET NON DANS LE CADRE D'UNE ACTION COLLECTIVE, DE MASSE OU REPRÉSENTATIVE OU EN TANT QUE MEMBRE D'UNE ACTION COLLECTIVE, CONSOLIDÉE OU REPRÉSENTATIVE. Le tribunal arbitral ne peut regrouper les réclamations de plus d'une personne et ne peut autrement présider aucune forme de recours collectif ou représentatif. Le tribunal arbitral n'a pas le pouvoir d'examiner le caractère exécutoire de cette renonciation à l'arbitrage de classe et toute contestation de la renonciation à l'arbitrage de classe ne peut être soulevée que devant un tribunal compétent.

Si une disposition de la présente convention d'arbitrage est jugée inapplicable, la disposition inapplicable sera supprimée et les conditions d'arbitrage restantes seront appliquées.

f. Le droit à l'arbitrage en vertu du présent Contrat Hue Secure est protégé par la loi fédérale sur l'arbitrage (9 USC §§ 1 et suivants), et tout arbitrage sera également régi par cette loi. Les deux parties conviennent que leur relation implique un commerce interétatique. Le jugement sur la sentence ainsi rendue peut-être inscrit devant un tribunal compétent, ou une demande peut être faite à ce tribunal pour l'acceptation judiciaire de toute sentence et d'une ordonnance d'exécution, selon le cas.

EXCEPTIONS À L'ARBITRAGE. Nonobstant ce qui précède, chaque partie conserve le droit de faire entendre un différend devant la Cour des petites créances à condition que le différend relève des limites de compétence de cette cour d'une quelconque manière, porte sur une demande de réparation individualisée, et ce tant que l'action demeure devant ce tribunal et n'est pas retirée ou portée en appel devant un tribunal de droit commun.

Version septembre 2025 - applicable à partir de l'application 5